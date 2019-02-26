Україна направила до Гааги докази, що РФ використовувала кримчан як «живий щит»



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Використання «живого щита» слід кваліфікувати, як окремий різновид воєнних злочинів, - прокуратура

Сили РФ умисно переміщували цивільне населення до об’єктів Збройних Сил України, - прокуратура АР Крим

Прокуратура АРК передала до Міжнародного кримінального суду нове повідомлення стосовно використання російськими військовими цивільного населення під час захоплення об'єктів на території півострова Крим у 2014 році. Відповідна інформація оприлюднена на сайті відомства.

«Відповідно до ст. 8 Римського статуту Міжнародного кримінального суду такі дії слід кваліфікувати як окремий різновид воєнних злочинів», - цитує прес-служба заступника прокурора АР Крим Ігоря Поночовного.

За словами Поночовного, під час підготовки повідомлення було встановлено, що , перебуваючи за спинами людей в момент блокування та захоплення цих об’єктів. «У таких умовах українські військові не могли застосувати зброю для захисту від нападу. Йдеться про не менше 10 військових об’єктів Збройних сил України із залученням не менше 1 тисячі цивільних осіб», - стверджує заступник прокурора АР Крим.

Такі «живі щити» складали чотири категорії цивільних осіб, серед яких були кримчани, як з проросійськими так і проукраїнськими поглядами, особи, яких перемістили з території РФ для участі в окупації півострова, представники «казачества» та, так званої, «Кримської самооборони».

Показовим є захоплення воєнно-морської бази у смт. Новоозерному, під час якого було задіяно не менше 300 осіб, серед яких були чоловіки та жінки, підлітки та люди похилого віку.

Зазначається, що це вже шосте подання інформаційного повідомлення до МКС прокуратурою АР спільно з Українською Гельсінською спілкою з прав людини і Регіональним центром з прав людини з 2016 року.