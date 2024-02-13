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Заборона видачі віз росіянам: Чехія запропонувала нове рішення

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Заборона видачі віз росіянам: Чехія запропонувала нове рішення
Росіяни отримають ще більше проблем із відвіданням Чехії
фото із відкритих джерел

МЗС Чехії пропонує зробити безстроковою заборону видачі віз росіянам

Міністерство закордонних справ Чехії запропонувало продовжити заборону на видачу віз та посвідки на проживання для громадян Росії та Білорусі. Введені раніше правила діють до 31 березня поточного року, і відомство хоче зробити заборону безстроковою. Про це пише CTK.

Росіяни та білоруси, які вже мають дозвіл на проживання, не підпадають під ці правила. Постанова також не стосується заяв на короткострокові візи, якщо заявник є членом родини громадянина Чехії або громадянина Європейського Союзу. Він також не стосується запитів на видачу візи, дозвіл на тимчасове чи постійне проживання, якщо перебування заявника на користь Чеської Республіки та цей інтерес підтверджено міністром закордонних справ.

Правила не торкаються заявок на видачу дозволу на тривале проживання, якщо заявник є членом родини іноземця з дозволом на перебування в Чехії. Білоруські громадяни можуть подати заявку на отримання дозволу на проживання для навчання у ВНЗ на основі стипендій, що надаються Чеською Республікою, Євросоюзом чи міжнародними організаціями.

Уряд Чехії припинив видачу віз російським громадянам, за винятком гуманітарних випадків, одразу після початку російського вторгнення в Україну. Також їм заборонили безвізовий транзит через чеські аеропорти.  У червні 2022 року обмеження продовжили до березня 2023 року, потім ще на рік. З 2023 року заборона поширюється також на громадян Російської Федерації та Білорусі, які мають подвійне громадянство. Євросоюз з 12 вересня 2022 року призупинив спрощений візовий режим із Росією. Збір зріс із 35 до 80 євро, а анкети тепер розглядають не 15, а 45 днів.

Нагадаємо, держави ЄС обговорюють пропозицію Чехії обмежити можливість переміщення російських дипломатів територією союзу. Про це пише видання Financial Times. Найбільше занепокоєння Праги викликає питання, пов'язане з російськими чиновниками, які отримали візи Австрії для роботи в установах ООН у Відні. Завдяки цим візам чиновники можуть потім з Австрії поїхати до Чехії чи інших країн. Financial Times підкреслює, що «дебати на ранній стадії, і складні юридичні питання, пов'язані з цією пропозицією, означають: будь-які зміни навряд чи фігуруватимуть в пакеті, що обговорюється зараз». 

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Теги: подорож росіяни правила громадянство транзит Чехія

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