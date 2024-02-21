Син Сирського підтримує РФ: росіяни запустили новий фейк

За відкритою інформацією, у Сирського є двоє дітей: Антон та Олександр

В РФ намагаються скористатися тим, що у багатьох українців, зокрема військових, є родичі в Росії

Російська пропаганда вигадала новий фейк про головнокомандувача Збройних сил України Валерія Сирського. Росіяни поширюють інформацію про те, що у генерала-полковника є «прийомний син в Австралії». Про це повідомляє Центр стратегічних комунікацій.

Будь ласка, читайте текст після реклами

За даними джерела, російська пропаганда тиражує фейк про «прийомну дитину» головкома Сирського з Австралії. Таким чином росіяни намагаються маніпулювати родинними зв'язками генерала.

Так, Семен Бойков, який називає себе отаманом козачого товариства Австралії, записав ролик з генконсульства Росії у Сіднеї. У відео з'явився нібито прийомний син головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського. У фейковому ролику «Іван» разом із Бойковим «привітав армію Росії з розгромом ЗСУ в Авдіївці».

Будь ласка, читайте текст після реклами

«Іван Сирський, який став героєм російських роликів, не є сином Головнокомандувача ЗСУ. Він син колишньої дружини Олександра Сирського від її іншого шлюбу. Івана Олександр Сирський не всиновлював, а з його матір'ю розлучився ще у 2009 році», – повідомляють у Центрі стратегічних комунікацій.

Зазначається, що колишня дружина Олександра Сирського ще 14 років тому виїхала разом з дітьми та новим чоловіком до Австралії. З її родиною генерал-полковник Сирський не підтримує жодних стосунків.

У Центрі закликали не піддаватися ворожій пропаганді та довіряти тільки верифікованим джерелам інформації.

Нагадаємо, Росія розпочала кампанію з дискредитації Сирського. У Центрі протидії дезінформації наголошують, що довіра до ЗСУ має залишатися на найвищому рівні.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Також влада спростувала новий фейк про мобілізацію жінок. Нині служба в ЗСУ для жінок – тільки добровільна.