Головна Думки вголос Єгор Чечеринда
search button user button menu button
Єгор Чечеринда Військовослужбовець, майор ЗСУ

«Невідворотна війна», або Операція «Аляска»

Авторська стаття
glavcom.ua
У 1867 році Росія втратила права на Аляску. Через півтора століття Кремль знову експлуатує цю тему
карикатура: Star Tribune

Нова ІПСО росіян – повернемо собі Аляску, а разом з нею – усе «майно» Російської імперії та СРСР за кордоном

18 січня цього року президент Росії Володимир Путін підписав доволі дивне «розпорядження №21-рп». Складається «Розпорядження» лише з одного речення, а інформаційного «білого» шуму наробило не лише в РФ, але й в далекій Америці дуже багато. При чім – миттєво.

«Визначити федеральне державне унітарне «Підприємство з управління власністю за кордоном» Управління справами президента РФ отримувачем наданої з федерального бюджету субсидії на фінансове забезпечення витрат, пов’язаних зі здійсненням пошуку нерухомого майна Російської Федерації, колишньої Російської імперії, колишнього СРСР, належним оформленням прав РФ щодо наявного федерального нерухомого майна та знайденого нерухомого майна РФ, колишньої Російської імперії, колишнього СРСР та юридичним захистом цього майна».

Ось, власне, і весь текст «розпорядження». Навіть не указу. Втім, за цим довгим складнопідрядним реченням не важно роздивитися абсолютно технологічний вкид кремлівських «стратегів» щодо реалізації ідею «пошуку та повернення» не лише майна та грошей двох імперій – Імперії Романова та Імперії Леніна-Сталіна-Брежнєва, але й певних раніше втрачених (чи проданих?) територій.

Вже за кілька днів після появи «розпорядження», під час прес-конференції у Білому домі 1-го заступника речника Держдепу Веданта Пателя, журналіст азербайджанської агенції Turan Алекс Рауфоглу несподівано запитав, як ставиться Адміністрація американського президента до намагання РФ «повернути Аляску». Хоча в самому «розпорядженні» про Аляску, насправді, – жодного слова. Тоді Ведант Патель перепитав в акредитованого журналіста: «Чи справді Путін таке підписав?». І отримав на це ствердну відповідь. Хоча журналіст фактично блефував. «Він точно не отримає це назад», – прокоментував питання по суті Патель.

Заступник речника Державного департаменту США Ведант Патель під час брифінгу під час брифінгу, на якому «виринула» тема Аляски
Заступник речника Державного департаменту США Ведант Патель під час брифінгу під час брифінгу, на якому «виринула» тема Аляски

Ще дивовижнішою  була миттєва відповідь на цю репліку американського чиновника від третього президента Росії, нинішнього керівника партії «Єдіная Россія» Дмитра Медведєва. Того ж дня він написав у себе в Твітері: «За словами представника Держдепу, Росія не отримає назад Аляску, продану США в 19 столітті. Ну от і все. А ми-то чекали, що Аляска з дня на день стане нашою. Тепер війна – невідворотна». Чи то пожартував, чи то написав серйозно неадекватний Дімон.

Утім у самій Росії давнє, напівконспірологічне питання «повернення Аляски» після появи «розпорядження Путіна» отримало нове життя. Тепер його обговорюють не лише маргінали та завсідники московських «рюмочних», але й цілком поважні депутати парламенту чи професори університетів. Вже не кажу про персонажів телевізійних шоу.

«Американці злякалися, що Путін відбере Аляску», – пише  одне російське ЗМІ. «Півострів Аляска, як відомо, належав царській Росії до продажу США в 1867 році, що для багатьох американців стало одкровенням», – пише інше. Натомість росіяни, які пам’ятають про «продаж» Аляски з уроків історії, майже всі свято впевнені, що далекий півострів американці не купили за $7,2 млн (11 млн рублів по тому курсу), а лише взяли в оренду, термін якої начебто збіг у 1967-му, ще за часів раннього Брежнєва. Тому, на думку російського плебсу, достатньо лише підписати «розпорядження» про повернення майна СРСР, і тоді на Аляску можна буде «претендувати» цілком легально.

Минулого тижня експерти американського Інституту дослідження війни (ISW)у своєму звіті відзначили, що стратегічна мета «Операції Аляска» – це створення світового хаосу та дестабілізації: «Точні параметри того, що саме є нинішньою чи історичною власністю Росії, невизначені... Кремль може використовувати «захист» свого майна, на яке претендує, в країнах за межами їхніх міжнародно визнаних кордонів, для того, щоб передати механізми «м’якої мили» в пострадянських та суміжних державах, які в підсумку скеровані на внутрішню дестабілізацію», – йдеться у звіті ISW.

«Росія скасовує продаж Аляски»Світові ЗМІ повелися на російську ІПСО?
«Росія скасовує продаж Аляски»Світові ЗМІ повелися на російську ІПСО?

Звісно, «Операція Аляска» – це ще й чергова спроба Кремля підняти градус конфлікту з колективним Заходом та поставити сучасну РФ на одну геополітично-економічну площину з загальновизнаним світовим лідером. Мовляв, ми – рівні серед рівні, «Тегеран-43», «Ялта-45», а в потрібний момент «можем повторіть».

Утім мало хто нині пам’ятає, що на момент продажу Аляски Російській імперії 1867-го року «російське населення» величезного за площею півострову (майже три України) становило не більше 800 осіб. 800 осіб!!! При цьому поруч на Алясці проживали понад 40 тис. індіанців-тлінкитів («людей хвиль»), яких росіяни зневажливо називали «колошами». Тлінкити чомусь впевнено не хотіли визнавати себе підданими Російської імперії. Також там було менше 5 тис. алеутів та 2 тис. креолів. Росіяни активно намагалися залучити всіх місцевих до «руського міра» шляхом зведення мережі Російської православної церкви, але приїжджі російські попи та інші московські «місіонери» чомусь не надто користувалися популярністю серед місцевого населення. Все це «місіонерство» коштувало чималих грошей з бюджету імперії.

Імператор Олександр ІІ, який правив тоді Російською імперією, за жорстокі репресії проти народовольців та спосіб страти своїх опонентів, був названий «вішальником». Він та його уряд знали, що на Алясці можуть бути великі поклади золота. Але, як не дивно, саме ця обставина й підштовхнула росіян до продажу цих територій. Адже московити дуже побоювалися, що американські золотошукачі, дізнавшись про масштабні поклади жовтого металу, почнуть у великій кількості проникати на незаселену територію Московської імперії та захоплювати заокеанські землі силою. Тому у Санкт-Петербурзі вирішили взяти за Аляску хоч щось, аби не віддати її потім задарма. Зійшлися на сумі в смішні $7,2 млн.

18 жовтня 1867 року Аляска перестала бути частиною Росії
18 жовтня 1867 року Аляска перестала бути частиною Росії

18 жовтня 1867 року в столиці «російської Аляски» місті Ново-Архангельську (нині – місто Сітка) було спущено російський триколор та урочисто піднято американський смугасто-зірковий національний прапор. Відтоді саме цей день став в США «Днем Аляски».

А вже за  в 30 років американські старателі Джордж Кармак, Джим Скукум та Чарлі Довсон знайшли перше золото на джерелі, яке впадало в річку Клондайк. Що стало початком золотої лихоманки, яка охопила північ Канади та всю Аляску. Але це вже – зовсім інша історія, про геть інших людей…

Єгор Чечеринда
військовослужбовець, майор ЗСУ

Читайте також:

Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів
Теги: США пропаганда росія Аляска війна

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Увечері 2 січня в російському Білгороді пролунали потужні вибухи, після чого в місті оголосили повітряну тривогу
Відео з Білгорода. Путін вивів унікальну породу ідеальних рабів
3 сiчня, 10:00
Росіяни обстріляли ракетами Харків
У Харкові окупанти вбили ракетою 91-річну жінку (фото)
2 сiчня, 11:01
Командувач Повітряних сил ЗСУ Микола Олещук
Росія оголосила в розшук командувача Повітряних сил ЗСУ
26 грудня, 2023, 23:54
Очікується, що Кім активізує випробування зброї у 2024 році напередодні президентських виборів у США в листопаді
Кім Чен Ин наказав військовим «дотла знищити» США та Південну Корею за однієї умови
1 сiчня, 08:19
Озброєння КНДР може бути неефективне через успіхи систем ППО Patriot
Мільйон артснарядів та балістичні ракети: Путін випрошує у Кім Чен Ина більше зброї
22 сiчня, 14:31
В Україні масштабна повітряна тривога тривала понад годину
В Україні масштабна повітряна тривога тривала понад годину
29 грудня, 2023, 15:54
Прага вимагає від Москви повернути гроші
Чехія потягла Росію до суду: вимагає сотні тисяч євро компенсації за землю
12 сiчня, 11:09
Росіяни переміщують свою кримську логістику до Новоросійська
Росіяни «пакують речі» для втечі із Криму: ЗСУ повідомили деталі
11 сiчня, 09:56
Путін видав указ щодо дослідження та реєстрацію власності РФ за кордоном
Путін збирається повернути Аляску? Держдеп іронічно відреагував
24 сiчня, 10:23

Єгор Чечеринда

«Невідворотна війна», або Операція «Аляска»
«Невідворотна війна», або Операція «Аляска»

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
283K
Падіння Іл-76. Росія висунула Україні ультиматум
104K
В Угорщині відбулась спроба держперевороту
55K
Заява ООН щодо катастрофи Іл-76, угода про безпеку кордону США: головне за ніч
46K
Падіння літака Іл-76. У Білгородський морг доставили тільки п'ять тіл – ГУР
36K
Влада Львівщини замітає сліди співпраці з сімейством Гринкевичів
27K
Соратник президента заперечив, що Конституція забороняє громадянам України мати паспорти інших країн

Новини

На Мар’їнському напрямку різко зросла кількість ворожих атак – Генштаб
Сьогодні, 07:10
Заява ООН щодо катастрофи Іл-76, угода про безпеку кордону США: головне за ніч
Сьогодні, 07:01
Опади, місцями ожеледиця та сильний вітер: прогноз погоди на 26 січня
Сьогодні, 05:45
День працівника Держаудитслужби. Які свята відзначаємо 26 січня
Сьогодні, 00:10
Валютні обмеження стримують розвиток української економіки – глава Секретаріату Ради підприємців при уряді
Вчора, 21:08
БФ молодіжної ініціативи «Надія» та Фонд Дениса Парамонова передали «штучну нирку» до лікарні на Донеччині
Вчора, 19:54

Прес-релізи

У столиці відбудеться терапевтична зустріч однодумців для Захисників та Захисниць
У столиці відбудеться терапевтична зустріч однодумців для Захисників та Захисниць
16 сiчня, 12:41
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua