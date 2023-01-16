«Українці зможуть захистити себе»: премʼєр-міністр Британії відзначився гучною заявою
Ріші Сунак запевнив, що Велика Британія прискорить підтримку України
Премʼєр-міністр Великої Британії Ріші Сунак висловив переконання, що Україна зможе виграти війну проти Росії, а Сполучене Королівство надасть для цього необхідну допомогу. Про це очільник британського уряду написав у Twitter 16 січня після оголошення про черговий пакет військової допомоги.
«Ми прискорюємо нашу підтримку України за допомогою найзначнішого на сьогодні пакету військової допомоги Великої Британії. Інтенсивно працюючи з нашими союзниками та партнерами, ми гарантуємо, що українці зможуть захистити себе, використати свою перевагу, виграти цю війну та забезпечити тривалий мир», – заявив Ріші Сунак.
We’re accelerating our support to Ukraine with the most significant UK package of combat power to date.— Rishi Sunak (@RishiSunak) January 16, 2023
Working intensively with our allies and partners, we will ensure Ukrainians can defend themselves, press their advantage, win this war and secure a lasting peace.
Відзначимо, що Британія стала першою країною, яка передала Україні основні бойові танки.
Раніше Сунак закликав ігнорувати пропозиції РФ щодо припинення вогню.
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