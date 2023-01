«Українці зможуть захистити себе»: премʼєр-міністр Британії відзначився гучною заявою

Премʼєр-міністр Великої Британії Ріші Сунак висловив переконання, що Україна зможе виграти війну проти Росії, а Сполучене Королівство надасть для цього необхідну допомогу. Про це очільник британського уряду написав у Twitter 16 січня після оголошення про черговий пакет військової допомоги.

«Ми прискорюємо нашу підтримку України за допомогою найзначнішого на сьогодні пакету військової допомоги Великої Британії. Інтенсивно працюючи з нашими союзниками та партнерами, ми гарантуємо, що українці зможуть захистити себе, використати свою перевагу, виграти цю війну та забезпечити тривалий мир», – заявив Ріші Сунак.

We’re accelerating our support to Ukraine with the most significant UK package of combat power to date.



Working intensively with our allies and partners, we will ensure Ukrainians can defend themselves, press their advantage, win this war and secure a lasting peace.