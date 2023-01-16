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«Українці зможуть захистити себе»: премʼєр-міністр Британії відзначився гучною заявою

Юрій Лящук
glavcom.ua
«Українці зможуть захистити себе»: премʼєр-міністр Британії відзначився гучною заявою
Сунак переконаний, що Україна виграє війну проти РФ
фото з відкритих джерел

Ріші Сунак запевнив, що Велика Британія прискорить підтримку України

Премʼєр-міністр Великої Британії Ріші Сунак висловив переконання, що Україна зможе виграти війну проти Росії, а Сполучене Королівство надасть для цього необхідну допомогу. Про це очільник британського уряду написав у Twitter 16 січня після оголошення про черговий пакет військової допомоги.

«Ми прискорюємо нашу підтримку України за допомогою найзначнішого на сьогодні пакету військової допомоги Великої Британії. Інтенсивно працюючи з нашими союзниками та партнерами, ми гарантуємо, що українці зможуть захистити себе, використати свою перевагу, виграти цю війну та забезпечити тривалий мир», – заявив Ріші Сунак.

Відзначимо, що Британія стала першою країною, яка передала Україні основні бойові танки.

Раніше Сунак закликав ігнорувати пропозиції РФ щодо припинення вогню.

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Теги: росія зброя війна Велика Британія Україна Ріші Сунак

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