Уряд Німеччини схвалив створення німецько-українського оборонного підприємства

Нова компанія вироблятиме та обслуговуватиме військову техніку в Україні

Уряд Німеччини схвалив створення німецько-українського підприємства, яке займатиметься виробництвом військової техніки. Про це заявив глава Федерального управління по картелях Німеччини Андреас Мундт, повідомляє Tagesschau.

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Зазначається, що Федеральне управління з картелів не заперечує проти створення спільного підприємства німецької оборонної компанії Rheinmetall і української державної компанії «Українська оборонна промисловість».

Зазначається, що нова компанія вироблятиме та обслуговуватиме військову техніку в Україні.

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Мундт додав, що в Німеччині цей проєкт не призводить до будь-якого конкурентного дублювання або будь-яких ознак занепокоєння з приводу конкуренції. «Ми швидко дали своє схвалення», – сказав глава Федерального управління з картелів.

Раніше повідомлялося, німецький концерн Rheinmetall передасть Україні нову безпілотну систему. Також повідомлялося, що німецький концерн Rheinmetall почне обслуговувати танки в Україні.