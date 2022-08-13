Україна отримала від Словаччини перші САУ Zuzana
Установки Zuzana вже перебувають у розпорядженні ЗСУ
Словаччина передала Україні перші чотири самохідні артилерійські установки Zuzana 2. Про це повідомив міністр оборони Словаччини Ярослав Надь у Twitter.
Міністр зазначив, що установки вже перебувають у розпорядженні українських військових.
«Словаччина допомагає захистити життя невинних українців! Раді підтвердити, що перші чотири гаубиці Zuzana знаходяться в руках українських Збройних сил і готові до розгортання для захисту від російських агресорів», – йдеться в повідомленні.
Zuzana 2 – це модернізація попередньої версії Zuzana калібру 155 мм. У 2018 році армія Словаччини закупила 25 артустановок. Вони були передані до армії у липні минулого року, щоб замінити попереднє покоління.
Артустановка завдяки стволу завдовжки 52 калібру замість 45 здатна вести стрільбу на максимальну дистанцію до 40 км. Башта здатна розвертатися на всі 360 градусів, а завдяки автоматиці кількість членів екіпажу зменшена з 4 до 3. Також гаубиця має автомат заряджання, що дозволяє вести вогонь у режимі MRSI – кілька снарядів можуть потрапити по цілі одночасно.
Як відомо, Україна і Словаччина підписали контракт на постачання восьми самохідних гаубиць Zuzana 2.
Крім цього, Словаччина визначилася з термінами передачі України обіцяних літаків-винищувачів.
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