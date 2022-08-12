В Україну прибули реактивні системи M270

Пускова установка M270 може стріляти високоточними та балістичними ракетами

Резніков: «Більше «подарунків» надійде незабаром»

Велика Британія передала Україні ще кілька реактивних систем залпового вогню М270. Про це повідомив міністр оборони України Олексій Резніков.

«Великобританія обіцяла, Великобританія виконана! В Україну прибули нові РСЗВ М270. Дякуємо Бену Уоллесу (міністр оборони Британії, – ред.) та всім британським людям! Ваша підтримка надзвичайно важлива для України. Наша армія вміло використає це «поповнення» на полі бою», – йдеться в повідомленні.

Резніков додав, що ще більше «подарунків» надійде незабаром.

Зазначимо, що країна до цього вже передала ЗСУ три таких системи.

M270 MLRS – універсальна пускова установка, що використовується як РСЗВ і установка для запуску тактичних ракет. Має систему запуску, встановлену на гусеничному шасі, запозиченому у бойової машини піхоти Bradley. Пускова установка може стріляти різними 227-мм ракетами, у тому числі високоточними, а також балістичними ракетами малої дальності армійського тактичного ракетного комплексу Atacms. Пускова M270 може бути завантажена двома такими модулями одночасно, що дозволяє йому запускати до 12 ракет або дві ракети Atacms.

Зауважимо, що Збройні Сили України вже використовують на фронті як армійську протиповітряну оборону британські зенітно-ракетні комплекси малої дальності Stormer HVM.

Раніше повідомлялося, що Британія обговорює черговий пакет допомоги Україні. Більшу частину коштів (2,3 млрд фунтів) планують залучити до фінансування оборонної підтримки України, а решту 700 млн фунтів отримають компанії, які планують долучитись до відновлення України після перемоги.