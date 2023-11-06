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Україна отримала від Заходу всю обіцяну ППО – Повітряні сили

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Україна отримала від Заходу всю обіцяну ППО – Повітряні сили
Україна потребує значно більше систем ППО, таких як Patriot, Samp/T, IRIS-T або Nasams
фото з відкритих джерел

Україна отримала від західних союзників весь обіцяний номенклатурний список протиповітряної оборони

Речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат заявив, що Україна отримала від західних союзників весь обіцяний номенклатурний список протиповітряної оборони, але цього недостатньо. Про це він сказав під час брифінгу.

«Ми сьогодні отримали від Заходу фактично всю ППО, що нам обіцяли, одну з найкращих ППО у світі. Але слово «все» тут потрібно розділити – на номенклатуру отримання і на кількість», – зазначив Ігнат.

За словами речника, Україна потребує значно більше систем ППО, таких як Patriot, Samp/T, IRIS-T або Nasams. Насамперед Україна розраховує на спільне виробництво систем, аби задовольнити потреби.

Нагадаємо, Україна бере в оренду деякі системи ППО, щоб захистити небо від російських ракет. Це юридично спрощена процедура, яка використовується як один із варіантів надання допомоги від партнерів.

До слова, український військово-промисловий комплекс уже зростає: виробництво снарядів порівняно з минулим роком збільшилося у 20 разів.

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Теги: війна Юрій Ігнат системи ППО озброєння

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