Нардеп пропонує мобілізувати українців не тільки на фронт

Нардеп вважає, що доцільно зважати на фах та кваліфікацію деяких призовників

Українців можна мобілізувати також на підприємства військово-промислового комплексу, причому наразі ця потреба особливо актуальна. Відповідну заяву зробив член парламентського комітету з питань національної безпеки, оборони й розвідки Сергій Рахманін в інтерв'ю «Українській правді».

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«На багатьох підприємствах не вистачає кваліфікованих спеціалістів. Умовно кажучи, є завод в Одеській області і є людина відповідного фаху в Чернівецькій області. Її можуть мобілізувати та відправити, наприклад, штурмувати посадки, а, можливо, з огляду на її фах та кваліфікацію, її варто мобілізувати на це підприємство в Одеській області, де відповідного спеціаліста нема», – заявив він.

Рахманін зазначив, що розглядає можливість представлення в парламенті відповідного законопроєкту, хоча й не має великих надій на те, що його ідеї будуть прийняті з розумінням.

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Також парламентар висловив думку про можливе посилення мобілізаційних заходів в Україні. З його слів, ситуація на Сході нашої країни вже розглядається, як війна на виснаження, а одним з ключових ресурсів для перемоги, за його словами, є мобілізація.

«Коли планувалася велика наступальна операція, то, починаючи з листопада і приблизно по квітень–травень мобілізаційні плани суттєво збільшувалися. Зараз, наскільки я розумію, додаткова потреба в ресурсах знадобиться», – повідомив нардеп.

Серед причин він назвав втрати особового складу, а також необхідність формувати нові з'єднання та бригади.

Нагадаємо, представник командування Медичних сил ЗСУ підполковник Дмитро Мірошниченко роз'яснив, де служитимуть особи із хронічними хворобами. Військовий зазначив, що люди з певними захворюваннями і раніше служили у підрозділах забезпечення та у навчальних центрах. У деяких з них є діагнози, які не дозволяють йти воювати на передову, але вони можуть виконувати завдання на службі в тилу без обмежень.