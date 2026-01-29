Україна повернула тіла полеглих воїнів

Росія передала Україні 1000 тіл, які, за її твердженням, належать українським військовим

У межах репатріації в Україну було повернено тисячу тіл, які за твердженням російської сторони, належать українським військовослужбовцям. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими.

Найближчим часом слідчі правоохоронних органів спільно з експертними установами Міністерства внутрішніх справ здійснять усі необхідні експертизи та проведуть ідентифікацію репатрійованих тіл.

Україна повернула тисячу тіл, які, як стверджує РФ, належать захисникам фото: Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими

Координаційний штаб висловив вдячність за сприяння Міжнародному комітету Червоного Хреста, а також особовому складу структур цивільно-військового співробітництва Збройних сил України та Обʼєднаного центру забезпечення заходів ЦВС, який здійснює перевезення репатрійованих загиблих до визначених державних спеціалізованих установ, організовує передачу тіл полеглих представникам правоохоронних органів в системі МВС та судово-медичної експертизи в системі Міністерства охорони здоровʼя.

Нагадаємо, 18 грудня 2025 року в Україну вдалося повернути 1003 тіла, які, за твердженням російської сторони, належать українським військовослужбовцям.

Як повідомлялося, Україна 15 червня 2025 року завершила етап репатріації полеглих військових, який передбачав використання залізниці. Це дозволило в прискореному режимі доставити тіла полеглих захисників до різних регіонів, де відбуватиметься подальша ідентифікація та інші заходи.