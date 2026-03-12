Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Вибухи в Росії, заяви Трампа: головне за ніч

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
google social img telegram social img facebook social img
Вибухи в Росії, заяви Трампа: головне за ніч
колаж: glavcom.ua

Дайджест новин у ніч на 12 березня 2026 року

Окупанти вдарили по Харкову ударними дронами, Віткофф розповів про результати переговорів з посланцем Путіна, дрони атакували нафтобазу у Краснодарському краї, іранський безпілотник врізався у хмарочос у Дубаї.

«Главком» склав добірку головних подій за ніч проти 12 березня:

Атака Ірану на танкери в Перській затоці

Щонайменше одна людина загинула внаслідок атаки на два нафтові танкери поблизу іракського порту Басра. Іран заявив, що удар було здійснено підводним дроном. Рятувальникам вдалося евакуювати 38 членів екіпажів.

Російські дрони атакували Харків

У ніч на 12 березня російські безпілотники вдарили по Немишлянському та Київському районах Харкова. На місця влучань виїхали екстрені служби, інформація про наслідки уточнюється.

Зустріч делегацій США та РФ у Флориді

У Флориді відбулися переговори делегацій США та Росії на чолі зі спецпосланцем Стівом Віткоффом та представником Кремля Кирилом Дмітрієвим. Сторони заявили, що обговорили низку питань і домовилися підтримувати контакт.

Дрони атакували нафтобазу у Краснодарському краї

Безпілотники атакували перевалочну нафтобазу «Тихорецька» у Краснодарському краї РФ. Місцеві жителі повідомляють про серію вибухів і густий дим. Через загрозу дронів у аеропорту Краснодара тимчасово обмежили польоти.

Іранський безпілотник врізався у хмарочос у Дубаї

У Дубаї безпілотник влучив у житловий хмарочос Address Creek Harbour. За попередніми даними, удар припав приблизно на 57-й поверх будівлі. Інформація про постраждалих уточнюється.

Трамп заявив про «перемогу» США над Іраном

Президент США Дональд Трамп заявив, що Сполучені Штати здобули перемогу у війні з Іраном, однак наголосив, що військова операція триватиме до повного завершення. Трамп повідомив, що особисто обрав назву американської операції проти Ірану – «Епічна лють». За його словами, військові запропонували близько 20 варіантів, з яких він обрав саме цей.

Інші важливі новини: 

  1. США використають стратегічний резерв нафти для стримування цін
  2. Майже $2 млрд на день. Пентагон оцінив витрати США на операцію проти Ірану
Теги: Дональд Трамп військові Пентагон безпілотник Порту переговори

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Війна Трампа в Ірані нагадує дії Путіна в Україні. Аналіз NYT
Війна Трампа в Ірані нагадує дії Путіна в Україні. Аналіз NYT
9 березня, 01:47
Секретар РНБО зустрінеться з представниками Трампа 26 лютого
Умєров зустрінеться з американськими посадовцями: Зеленський повідомив деталі
25 лютого, 11:09
США вірять у те, що зустріч президента України Володимира Зеленського та російського диктатора Путіна відбудеться
Зустріч Зеленського з Путіним закриє два ключові питання – Віткофф
25 лютого, 00:45
Велика сімка спрямувала понад пів мільярда євро на відновлення енергетики
Лідери G7 засвідчили незмінну підтримку України
24 лютого, 18:20
Верховний суд США зробив Трампу подарунок. Пояснення CNN
Верховний суд США зробив Трампу подарунок. Пояснення CNN
22 лютого, 01:27
Президент США вважає, що Організація Об'єднаних Націй має активніше долучатися до вирішення конфліктів
Трамп заявив, що Рада миру «стежитиме» за ООН
19 лютого, 18:42
Атака на Одесу та Дніпро, вибухи в Росії: головне за ніч
Атака на Одесу та Дніпро, вибухи в Росії: головне за ніч
17 лютого, 05:55
ЗСУ знищили північнокорейську установку
Північнокорейська «диво-зброя» згоріла на Луганщині після удару українських дронів
16 лютого, 19:46
Трамп скасував ключову екологічну норму Обами та нарвався на критику
Трамп скасував ключову екологічну норму Обами та нарвався на критику
13 лютого, 05:46

Події в Україні

Онлайн-карта бойових дій в Україні на 12 березня: ситуація на фронті
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 12 березня: ситуація на фронті
Карта повітряних тривог України онлайн 12 березня 2026
Карта повітряних тривог України онлайн 12 березня 2026
Вибухи в Росії, заяви Трампа: головне за ніч
Вибухи в Росії, заяви Трампа: головне за ніч
Сотні танків і гаубиць для України: які країни передали найбільше зброї
Сотні танків і гаубиць для України: які країни передали найбільше зброї
Російські дрони атакували два райони Харкова
Російські дрони атакували два райони Харкова
Окупанти вдарили по Чугуєву: є загиблий та поранені
Окупанти вдарили по Чугуєву: є загиблий та поранені

Новини

Іран відмовився від участі в Чемпіонаті світу 2026
Вчора, 15:10
Forbes оприлюднив список найбагатших людей планети: у списку – семеро українців
Вчора, 13:24
В Україні сонячно: погода на 11 березня
Вчора, 05:59
Сім'я українського спортсмена була змушена зняти національну символіку на Паралімпіаді-2026
10 березня, 17:07
Податки для ФОПів, OLX та посилок. Рада розглянула закон, який Тимошенко назвала «безумним»
10 березня, 14:42
Втрачений 130 років тому фільм із першим у світі роботом знайшли у США
10 березня, 11:10

Прес-релізи

Українські банки готові до кредитування економіки
Українські банки готові до кредитування економіки
10 березня, 17:17
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua