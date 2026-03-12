Вибухи в Росії, заяви Трампа: головне за ніч

Дайджест новин у ніч на 12 березня 2026 року

Окупанти вдарили по Харкову ударними дронами, Віткофф розповів про результати переговорів з посланцем Путіна, дрони атакували нафтобазу у Краснодарському краї, іранський безпілотник врізався у хмарочос у Дубаї.

«Главком» склав добірку головних подій за ніч проти 12 березня:

Атака Ірану на танкери в Перській затоці

Щонайменше одна людина загинула внаслідок атаки на два нафтові танкери поблизу іракського порту Басра. Іран заявив, що удар було здійснено підводним дроном. Рятувальникам вдалося евакуювати 38 членів екіпажів.

Російські дрони атакували Харків

У ніч на 12 березня російські безпілотники вдарили по Немишлянському та Київському районах Харкова. На місця влучань виїхали екстрені служби, інформація про наслідки уточнюється.

Зустріч делегацій США та РФ у Флориді

У Флориді відбулися переговори делегацій США та Росії на чолі зі спецпосланцем Стівом Віткоффом та представником Кремля Кирилом Дмітрієвим. Сторони заявили, що обговорили низку питань і домовилися підтримувати контакт.

Дрони атакували нафтобазу у Краснодарському краї

Безпілотники атакували перевалочну нафтобазу «Тихорецька» у Краснодарському краї РФ. Місцеві жителі повідомляють про серію вибухів і густий дим. Через загрозу дронів у аеропорту Краснодара тимчасово обмежили польоти.

Іранський безпілотник врізався у хмарочос у Дубаї

У Дубаї безпілотник влучив у житловий хмарочос Address Creek Harbour. За попередніми даними, удар припав приблизно на 57-й поверх будівлі. Інформація про постраждалих уточнюється.

Трамп заявив про «перемогу» США над Іраном

Президент США Дональд Трамп заявив, що Сполучені Штати здобули перемогу у війні з Іраном, однак наголосив, що військова операція триватиме до повного завершення. Трамп повідомив, що особисто обрав назву американської операції проти Ірану – «Епічна лють». За його словами, військові запропонували близько 20 варіантів, з яких він обрав саме цей.

