Російські дрони атакували два райони Харкова

Постраждали Київський та Немишлянський райони

У ніч на 12 березня російські окупанти вдарили по Харкову ударними дронами. За повідомленням міського голови Ігоря Терехова, у Харкові зафіксовано влучання російських ударних безпілотників у двох районах міста, пише «Главком».

За попередніми даними, БпЛА типу «шахед» влучив у землю в Немишлянському районі Харкова. Також зафіксовано ще один удар у Київському районі міста.

На місця подій виїхали відповідні служби для перевірки та з’ясування обставин інцидентів. Інформація про можливі наслідки уточнюється.

Напередодні російські терористи завдали удару безпілотниками по Харківщині. Під удар потрапило місто Чугуїв. Російський безпілотник атакував приватний сектор міста.

Внаслідок удару загинув чоловік 54-річний чоловік, ще дві жінки отримали поранення.