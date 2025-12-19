Україна повернула тіла полеглих воїнів

Слідчими правоохоронних органів спільно з експертними установами МВС будуть здійснені всі необхідні експертизи та проведена ідентифікація репатрійованих тіл

Сьогодні, 18 грудня, в Україну повернуто 1003 тіл, які за твердженням російської сторони належать українським військовослужбовцям. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими (КШППВ).

Слідчими правоохоронних органів спільно з експертними установами МВС будуть здійснені всі необхідні експертизи та проведена ідентифікація репатрійованих тіл.

фото: Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими

Репатріаційні заходи вдалося провести за результатами спільної роботи співробітників Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими, Об’єднаного центру при СБ України, Збройних сил України, МВС України, Офісу Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, Секретаріату Уповноваженого з питань осіб зниклих безвісти за особливих обставин, ДСНС України, інших структур Сектору безпеки та оборони України.

фото: Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими

Нагадаємо, 20 листопада у межах репатріації в Україну було повернено тисячу тіл, які за твердженням російської сторони, належать українським військовослужбовцям. Найближчим часом слідчі правоохоронних органів спільно з експертними установами Міністерства внутрішніх справ здійснять усі необхідні експертизи та проведуть ідентифікацію репатрійованих тіл.

Раніше секретар РНБО Рустем Умєров повідомив, що за посередництва партнерів у Туреччині та Об’єднаних Арабських Еміратах відбудеться відновлення процесу обміну полоненими, внаслідок чого буде повернуто з російського полону 1200 українців.