Сотні танків і гаубиць для України: які країни передали найбільше зброї

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
Сотні танків і гаубиць для України: які країни передали найбільше зброї
Танк Panther
фото: Rheinmetall

З початку війни Україна отримала від союзників 688 танків, 516 гаубиць та 65 реактивних систем залпового вогню (РСЗВ)

Від початку повномасштабного вторгнення міжнародні партнери передали Україні сотні одиниць важкого озброєння, яке стало одним із ключових факторів стримування російської армії на полі бою. За даними інфографіки UA War Infographics, Україна отримала від союзників 688 танків, 516 гаубиць та 65 реактивних систем залпового вогню (РСЗВ), пише «Главком».

Хто передав найбільше зброї

Серед країн-партнерів найбільші обсяги важкого озброєння передали:

  • Польща – 258 танків;
  • Нідерланди – 86 танків;
  • Данія – 67 танків.

Найбільше гаубиць Україна отримала від:

  • США – 198 одиниць;
  • Великої Британії – 88;
  • Італії – 46.

Щодо реактивних систем залпового вогню, то лідерами поставок стали:

  • США – 32 системи;
  • Чехія – 12;
  • Німеччина – 8.

«Важке озброєння обговорюють рідше через домінування дронів та наземних роботизованих комплексів на лінії фронту. Водночас артилерія, танки та РСЗВ залишаються критично важливими для ведення бойових дій, знищення укріплень і підтримки піхоти», –написали аналітики DeepState.

Нагадаємо, уряд Швеції схвалив виділення 21-го пакета військової допомоги Україні. Його вартість складе 12,9 млрд крон (1,2 млрд євро). 

