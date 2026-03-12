Втрати ворога станом на 12 березня 2026 року – Генштаб ЗСУ
Протягом минулої доби українські захисники знищили 780 окупантів
Генеральний штаб Збройних сил України оновив втрати російських окупантів станом на ранок четверга, 12 березня 2026 року.
Втрати Росії у війні на 12 березня 2026 року
РФ у війні з Україною станом на 12 березня втратила:
- особового складу – близько 1 276 760 (+780) осіб
- танків – 11 766 (+3) од.
- бойових броньованих машин – 24 197 (+20) од.
- артилерійських систем – 38 319 (+56) од.
- РСЗВ – 1 681 (+1) од.
- засоби ППО – 1 329 (+1) од.
- літаків – 435 (+0) од.
- гелікоптерів – 349 (+0) од.
- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 173 068 (+2 102) од.
- крилаті ракети – 4 403 (+0) од.
- кораблі/катери – 31 (+0) од.
- підводні човни – 2 (+0) од.
- автомобільна техніка та автоцистерни – 83 034 (+243) од.
- спеціальна техніка – 4 088 (+0) од.
Нагадаємо, триває 1478-й день повномасштабної війни в Україні.
