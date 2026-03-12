Головна Країна Події в Україні
Втрати ворога станом на 12 березня 2026 року – Генштаб ЗСУ

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
Втрати ворога станом на 12 березня 2026 року – Генштаб ЗСУ
РФ з початку повномасштабної війни втратила 11 766 танків
колаж: glavcom.ua

Протягом минулої доби українські захисники знищили 780 окупантів

Генеральний штаб Збройних сил України оновив втрати російських окупантів станом на ранок четверга, 12 березня 2026 року.

Втрати Росії у війні на 12 березня 2026 року

РФ у війні з Україною станом на 12 березня втратила:

  • особового складу – близько 1 276 760 (+780) осіб
  • танків – 11 766 (+3) од.
  • бойових броньованих машин – 24 197 (+20) од.
  • артилерійських систем – 38 319 (+56) од.
  • РСЗВ – 1 681 (+1) од.
  • засоби ППО – 1 329 (+1) од.
  • літаків – 435 (+0) од.
  • гелікоптерів – 349 (+0) од.
  • БпЛА оперативно-тактичного рівня – 173 068 (+2 102) од.
  • крилаті ракети – 4 403 (+0) од.
  • кораблі/катери – 31 (+0) од.
  • підводні човни – 2 (+0) од.
  • автомобільна техніка та автоцистерни – 83 034 (+243) од.
  • спеціальна техніка – 4 088 (+0) од.
Втрати ворога станом на 12 березня 2026 року – Генштаб ЗСУ фото 1

 Нагадаємо, триває 1478-й день повномасштабної війни в Україні.

