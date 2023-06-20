Скандал із українськими полоненими в Угорщині: МЗС повідомило втішні новини

Олег Ніколенко: «Посольству України в Будапешті вдалося вивезти з Угорщини трьох українських військовополонених»

Трьох українських військовополонених, яких Росія потайки передала Угорщині, вдалося вивезти на територію України. Про це повідомив речник Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко у Facebook.

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«Посольству України в Будапешті вдалося вивезти з Угорщини трьох українських військовополонених. Вони вже перебувають на українській території, їм надається всіляка підтримка», – написав Ніколенко.

Він також зазначив, що українські дипломати спільно з Координаційним штабом з питань поводження з військовополоненими продовжують вживати заходів для того, щоб звільнити решту українських полонених, яких вивезли з Росії до Угорщини.

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Раніше повідомлялося, що усі спроби українських дипломатів протягом останніх днів встановити прямий контакт із українськими громадянами не мали успіху. Це, а також інформація, отримана від родичів деяких із них, свідчить про те, що запевнення угорської влади про нібито вільний статус українських захисників в Угорщині не відповідають дійсності.

Нагадаємо, 8 червня стало відомо, що Росія потайки передала Угорщині українських полонених, проте українська сторона не була на офіційному рівні повідомлена про передачу. Україна встановила місце їх перебування.

Влада Угорщини після цього заявляла, що вона не має відношення до передачі полонених, оскільки організацією займалися церковні та релігійні організації.

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що українських військовополонених вивезли із Росії в Угорщину в політичних інтересах угорського прем’єр-міністра Віктора Орбана.