Фіцо підтвердив візит до Львова та відновлення діалогу з РФ

Переговори мають стати майданчиком для обговорення двосторонньої співпраці на тлі повномасштабної війни Росії проти України

Україна та Словаччина обговорять гуманітарну допомогу й прикордонну інфраструктуру

Прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо підтвердив, що 5 листопада у Львові відбудуться міжурядові консультації України та Словаччини. Водночас Братислава готується поновити роботу спільної економічної комісії з Росією, засідання якої заплановане на 25 листопада. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на словацьке видання SME.

Що обговорять у Львові

Під час зустрічі українська та словацька делегації мають розглянути питання гуманітарної допомоги, відновлення пунктів пропуску на спільному кордоні й відкриття у Братиславі школи для українських дітей.

Це будуть четверті міжурядові консультації за час роботи уряду Фіцо. Попередні зустрічі відбувалися у словацьких містах Михайлівці у квітні 2024 року, Кошице у жовтні 2025 року, а також поблизу Ужгорода у жовтні 2024 року.

Про наступну зустріч у Львові раніше повідомляло і Міністерство закордонних справ Словаччини. Переговори мають стати майданчиком для обговорення двосторонньої співпраці на тлі повномасштабної війни Росії проти України.

Братислава відновлює роботу комісії з Росією

Окремо Фіцо повідомив про плани відновити засідання словацько-російської міжурядової комісії з економічного, наукового й технічного співробітництва. Зустріч запланована на 25 листопада. Комісія востаннє збиралася в листопаді 2021 року, до повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

«Щоб не було жодних несподіванок, 25-го числа відбудеться також спільна економічна комісія з Російською Федерацією», – заявив Фіцо.

Підготовку до поновлення роботи комісії розпочали раніше. У серпні 2026 року міністр освіти, досліджень, розвитку та молоді Словаччини Юрай Бланар провів онлайн-зустріч із російським міністром Валерієм Фальковим. Сторони обговорювали підготовку до засідання комісії. Фальков перебуває під санкціями Європейського Союзу.

Рішення Братислави відновити цей формат співпраці викликало критику з боку словацької опозиції. Колишній міністр закордонних справ Словаччини Іван Корчок також виступив із критикою такого кроку.

Позиція Фіцо щодо України та ЄС

У зовнішній політиці Фіцо декларує курс на співпрацю з партнерами в різних частинах світу. Такий підхід він називає політикою «на всі чотири сторони світу». Водночас окремі рішення словацького уряду спричиняють суперечки щодо підтримки України та взаємодії з Москвою.

Словаччина не приєдналася до міжнародного зобов’язання, ухваленого в Торонто, щодо повернення українських дітей, яких Росія незаконно вивезла або депортувала. Братислава залишилася спостерігачем у відповідній міжнародній коаліції.

Фіцо також заявляв, що Словаччина не блокуватиме нову позику Європейського Союзу для України, але не братиме участі у її фінансуванні. Раніше він виступав проти надання Києву нової військової допомоги.

Нагадаємо, прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо раніше виступав проти виділення Україні нової військової допомоги перед самітом НАТО.