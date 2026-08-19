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Понад 100 українських воїнів повернулися з російського полону (фото)

Ірина Сторожук
glavcom.ua
Ірина Сторожук
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Понад 100 українських воїнів повернулися з російського полону (фото)
Україна повернула з російського полону 103 воїнів
фото: Офіс президента

Серед звільнених – захисники Маріуполя та військові, які воювали на різних напрямках фронту

У середу, 19 серпня, з російського полону додому повертаються 103 українські воїни. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський, пише «Главком».

Серед звільнених – військовослужбовці Збройних сил України, Державної прикордонної служби та Національної гвардії. За словами президента, додому повертаються, зокрема, воїни, які захищали Маріуполь, а також Україну на Донецькому, Луганському, Харківському, Запорізькому, Херсонському, Дніпровському та Сумському напрямках.

Зеленський подякував українським військовим, які поповнюють обмінний фонд та завдяки цьому допомагають повертати полонених додому.

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Ще 103 українські воїни повертаються додому з полону
Офіс президента

Президент також висловив вдячність команді, яка працює над звільненням українців із російської неволі. «Пам’ятаємо про кожного й кожну, хто досі залишається в неволі. Робимо все можливе, щоб забрати всіх наших людей додому», – наголосив глава держави.

Нагадаємо, наприкінці червня уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець провів зустріч із російською омбудсменкою Яною Лантратовою. Сторони обговорили додаткові механізми організації обмінів військовополоненими, а також питання українських захисників, які пройшли Оленівку.

Пізніше Лубінець повідомляв, що в російському полоні залишаються тисячі українських військовослужбовців. За його словами, Україна продовжує роботу над поверненням усіх захисників, зокрема тих, хто перебуває в неволі ще з 2022 року.

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Теги: Україна військові Володимир Зеленський обмін полоненими обмін

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