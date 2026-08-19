Понад 100 українських воїнів повернулися з російського полону (фото)
Серед звільнених – захисники Маріуполя та військові, які воювали на різних напрямках фронту
У середу, 19 серпня, з російського полону додому повертаються 103 українські воїни. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський, пише «Главком».
Серед звільнених – військовослужбовці Збройних сил України, Державної прикордонної служби та Національної гвардії. За словами президента, додому повертаються, зокрема, воїни, які захищали Маріуполь, а також Україну на Донецькому, Луганському, Харківському, Запорізькому, Херсонському, Дніпровському та Сумському напрямках.
Зеленський подякував українським військовим, які поповнюють обмінний фонд та завдяки цьому допомагають повертати полонених додому.
Президент також висловив вдячність команді, яка працює над звільненням українців із російської неволі. «Пам’ятаємо про кожного й кожну, хто досі залишається в неволі. Робимо все можливе, щоб забрати всіх наших людей додому», – наголосив глава держави.
Нагадаємо, наприкінці червня уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець провів зустріч із російською омбудсменкою Яною Лантратовою. Сторони обговорили додаткові механізми організації обмінів військовополоненими, а також питання українських захисників, які пройшли Оленівку.
Пізніше Лубінець повідомляв, що в російському полоні залишаються тисячі українських військовослужбовців. За його словами, Україна продовжує роботу над поверненням усіх захисників, зокрема тих, хто перебуває в неволі ще з 2022 року.
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