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Чи будуть прямі переговори з Росією: Офіс президента озвучив свою позицію

Надія Карбунар
glavcom.ua
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Чи будуть прямі переговори з Росією: Офіс президента озвучив свою позицію
Ігор Жовква висловився про переговори з Росією
фото з відкритих джерел

За словами Жовкви, більша частина світу демонструє, що не хоче чути про ультиматуми Росії

Прямі переговори з Росією на саміті у Швейцарії не обговорюватимуться. Про це сказав заступник керівника Офісу президента Ігор Жовква, передає кореспондент «Главкома».

«Прямих переговорів з Росією не буде. Це не той формат, про який буде розмова на цьому саміті. Цей саміт для того, щоб розпочати процес миру, тому він і називається інаугураційний, початковий. Тут присутні країни, які готові предметно говорити і діяти», – сказав Жовква.

Він нагадав, що на саміті представлені країни усіх континентів.

«Але зрозуміло, що цей саміт стане початком. Ми зосередилися на трьох позиціях (ядерна, продовольча безпека, а також повернення військовополонених та депортованих), бо саме вони найбільше об’єднують учасників», – сказав він.

За словами Жовкви, більша частина світу демонструє, що не хоче чути про ультиматуми Росії.

«Серед країн-учасників 65 – президентів і прем’єрів країн, решта – на рівні міністрів і декілька країн на рівні спеціальних представників. Більша половина країн світу – учасниць ООН (101 із 193) не хочу чути ніяких ультиматумів, будь-які російські вимоги, а хоче дійсно робити, щоб цей мир прийшов в Україну», – пояснив представник Офісу президента.

Нагадаємо, що 15−16 червня у Швейцарії відбудеться історичний Глобальний саміт миру, організований Україною. Очікується, що участь у ньому візьмуть лідери понад 100 країн світу, які об'єднаються, щоб знайти шляхи досягнення стійкого миру в Україні та за її межами. На саміт запрошені усі країни світу, окрім країни-агресорки Росії.

Раніше Швейцарія зафіксувала збільшення кількості кібератак та дезінформації напередодні Саміту миру.

До слова, у спільній заяві за підсумками Глобального саміту миру, організованого Україною, який відбудеться 15−16 червня у Швейцарії, не буде заклику до негайного виведення російських військ з території України.

Зазначимо, що російський диктатора Володимир Путін напередодні Глобального саміту миру озвучив нові умови миру. МЗС України вже відреагувало на ці заяви.

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Теги: переговори Офіс президента безпека саміт

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