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Зібрана в Україні: важка машина для розмінування пройшла випробування на полігоні

Ірина Міллер
glavcom.ua
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Зібрана в Україні: важка машина для розмінування пройшла випробування на полігоні
MV-10 пройшла випробування на продуктивність в умовах ущільненого ґрунту та на піску
фото Міністерство економіки України

Під час випробування на живучість MV-10 витримала п'ять підривів під робочим органом еквівалента протитанкової міни ТМ-62М

Українське підприємство A3tech провело випробування важкої машини для розмінування Dok-Iing MV-10 на полігоні в рамках сертифікації. Як повідомляє Міністерство економіки, ця машина була зібрана та частково локалізована в Україні. 

«MV-10 пройшла випробування на продуктивність в умовах ущільненого ґрунту та на піску. Машину для розмінування також випробували на здатність очищувати ділянку від рослинності заввишки до двох метрів та з діаметром стовбура понад 10 сантиметрів. Під час випробування на живучість MV-10 витримала п'ять підривів під робочим органом еквівалента протитанкової міни ТМ-62М», – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що сертифікацію машини здійснюють фахівці Державного науково-дослідного інституту випробувань і сертифікації озброєння та військової техніки, який є єдиною установою, що може проводити сертифікацію такого роду продукції відповідно до міжнародної практики.

Компанія A3tech вже має попереднє замовлення на виготовлення восьми машин для розмінування MV-10. Загалом же потужність виробництва може скласти до 60 машин в рік. 

Повідомляється, що зараз в Україні працює 17 важких машин розмінування Dok-Iing MV-10. Фахівці ДСНС, ДССТ та Швейцарського фонду з протимінної діяльності використовують ці машини переважно у Миколаївській, Херсонській та Харківській областях. 

Dok-Iing MV-10 – важка машина для розмінування з подвійним робочим комплектом: ланцюговим механізмом та фрезою. Здатна витримувати підрив протитанкової міни. Використовується для очищення територій від різних типів мін та вибухонебезпечних предметів. MV-10 може очищувати до 3000 м2 площі за годину. Може працювати як на рівнинній поверхні, так і на схилах.

Нагадаємо, в Україні стартувала програма державних компенсацій аграріям за розмінування сільськогосподарських земель. Про це повідомляє пресслужба Міністерства економіки. Зокрема, Україна компенсуватиме фермерам 80% витрат на вартість розмінування земель, а також виплатить компенсації тим, хто вже очистив свої ділянки та почав працювати на них.

Раніше повідомлялося, що Україна планує залучити до розмінування більше жінок – у цьому нашій країні допоможе Канада, яка візьме участь у реалізації навчальних програм у протимінній діяльності (ПМД) за участю жінок. Про це повідомила перша віцепрем’єр-міністерка – міністерка економіки України Юлія Свириденко за підсумками зустрічі з пані послом Канади у справах жінок, миру та безпеки Жаклін О’Ніл.

До слова, американський актор та амбасадор фандрейзингової платформи United24 Міша Коллінз і режисер Даріус Мардер відвідали один із центрів ДСНС у Сумській області, де їм показали, як відбувається розмінування територій. Про це повідомляє пресслужба ДСНС.

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Теги: війна розмінування Україна

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