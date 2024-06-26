Обмін полоненими 31 травня: кожен захисник поскаржився на тортури з боку РФ
Росіяни вдавалися до різних методів катування українців
З лютого 2022 року понад 600 українців, повернених з російського полону, скаржилися на тортури з боку окупантів. Зокрема, до цього переліку ввійшли усі захисники, яких вдалося повернули з неволі 31 травня. Про це йдеться у звіті місії ООН.
Зазначається, що окупанти вдавалися до різних методів катування: від жорстокого побиття і тривалого перебування у стресових положеннях тіла до ударів електричним струмом по статевих органах і цькування собаками.
Окрім цього, українських полонених змушували вивчати та співати російські патріотичні пісні й виконувати тяжкі фізичні вправи. Чимало поневолених також згадували, що не отримували належної медичної допомоги та відчували постійний голод.
Водночас місія ООН повідомила, що після опитування 388 російських полонених половина з них повідомили про катування чи жорстоке поводження у транзитних місцях після їхньої евакуації з поля бою. Тому Україну закликали «вжити заходів, щоб запобігти катуванням російських військовополонених у транзитних місцях».
Нагадаємо, що 31 травня в межах обміну полоненими в Україну повернулися 70 чоловіків і п’ятеро жінок. Щонайменше третина військовополонених має поранення, тяжкі захворювання або інвалідність.
Як зазначає Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими, 19 людей потрапили в полон із острова Зміїний, 10 оборонців Маріуполя із «Азовсталі», 14 військовослужбовців із Чорнобильської АЕС, а також українські військові, що потрапили в полон на різних напрямках.
Як повідомлялося, уповноважена з прав людини в Російській Федерації Тетяна Москалькова звернулася до уповноваженого з прав людини Верховної Ради Дмитра Лубінця з проханням «посприяти в активізації російсько-українських обмінних процесів». Уповноважена з прав людини опублікувала список з 430 українськими військовими, які готові повернутися додому, якщо «українська сторона погодиться забрати їх в обмін на російських військовополонених».
До слова, 25 червня Україна змогла повернути з російського полону 90 захисників.
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