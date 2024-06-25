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Україна повернула 90 захисників з російського полону

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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Україна повернула 90 захисників з російського полону
Відбувся 53-й обмін військовополоненими
фото: Telegram/Володимир Зеленський

З полону вдалося повернути воїнів Нацгвардії, ВМС, ЗСУ, тероборонців, прикордонників

Україна змогла повернути з російського полону 90 захисників. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський.

«Вдома – це не просто слова. Вдома – це Україна. Сьогодні ще 90 наших людей повернулися додому з російського полону», – зазначив він.

За словами Зеленського, з полону вдалося повернути воїнів Нацгвардії, ВМС, ЗСУ, тероборонців, прикордонників.

«Ті, хто захищали Маріуполь. Ті, хто захищали ЧАЕС. Ті, хто були на Херсонському, Донецькому, Харківському, Запорізькому та Луганському напрямках», – каже він.

Президент наголосив, що Україна пам’ятає про всіх людей у російському полоні.

«Продовжуємо роботу задля звільнення кожного й кожної. Шукаємо правду про всіх, кого може утримувати ворог», – додав Зеленський.

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фото: Telegram/Володимир Зеленський

Зокрема, сьогодні відбувся 53-й обмін військовополоненими. Обмін відбувся за посередництва ОАЕ.

Нагадаємо, що 31 травня в межах обміну полоненими в Україну повернулися 70 чоловіків і п’ятеро жінок. Щонайменше третина військовополонених має поранення, тяжкі захворювання або інвалідність.

Як зазначає Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими, 19 людей потрапили в полон із острова Зміїний, 10 оборонців Маріуполя із «Азовсталі», 14 військовослужбовців із Чорнобильської АЕС, а також українські військові, що потрапили в полон на різних напрямках.

До слова, родини військовополонених і цивільних, яких Росія утримує в полоні, а також сім’ї зниклих безвісти отримуватимуть у застосунку «Дія» усі сповіщення з кабінету з Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими.

Як повідомлялося, уповноважена з прав людини в Російській Федерації Тетяна Москалькова звернулася до уповноваженого з прав людини Верховної Ради Дмитра Лубінця з проханням «посприяти в активізації російсько-українських обмінних процесів».

Уповноважена з прав людини опублікувала список з 430 українськими військовими, які готові повернутися додому, якщо «українська сторона погодиться забрати їх в обмін на російських військовополонених».

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Теги: обмін полоненими Володимир Зеленський президент обмін

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