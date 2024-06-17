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Спільне комюніке Саміту миру: список країн-підписантів зменшився

Наталія Порощук
glavcom.ua
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Спільне комюніке Саміту миру: список країн-підписантів зменшився
Спочатку 80 країн та 4 організації підписали спільне комюніке Саміту миру
фото: glavcom.ua

Ірак та Йорданія прибранні зі списку підписантів комюніке Саміту миру

Кількість країн-підписантів спільного комюніке Саміту миру зменшилася з 80 до 78. Зі списку були прибрані Ірак та Йорданія. Це стало відомо із сайту Міністерства закордонних справ Швейцарії.

Спільне комюніке Саміту миру: список країн-підписантів зменшився фото 1

Нагадаємо, що серед підписантів немає Індії, Бразилії, Саудівської Аравії, Мексики, ПАР, ОАЕ, Індонезії, Таїланду, Вірменії. 

Як відомо, 15-16 червня у Швейцарії відбувся історичний Глобальний саміт миру, організований Україною. Участь у ньому взяли лідери понад 100 країн та світових організацій, які об'єдналися, щоб знайти шляхи досягнення стійкого миру в Україні та за її межами. На саміт запрошені усі країни світу, окрім країни-агресорки Росії.

До слова, агентство Reuters уже опублікувало проєкт підсумкової декларації Глобального саміту миру. Кулеба уточнив, що до комюніке зможуть приєднатися й ті країни, які не беруть участь у саміті.

Зазначимо, що Путін напередодні Глобального саміту миру озвучив нові умови миру. Вони передбачать відмову Києва від наміру вступити в НАТО та повний вихід ЗСУ із Донецької, Луганської, Херсонської та Запорізької областей. МЗС України вже відреагувало на ці заяви.

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Теги: документи Ірак Швейцарія Україна Йорданія саміт

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