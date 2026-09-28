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Південна Корея розсекретила деталі домовленостей з Україною стосовно полонених

Зореслав Середа
glavcom.ua
Зореслав Середа
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Південна Корея розсекретила деталі домовленостей з Україною стосовно полонених
Президент Південної Кореї Лі Чже Мьон заявив, що Україна порушила домовленість про нерозголошення
фото: Reuters

Сеул заявив, що Київ побоювався внутрішньої критики через відмову від можливого обміну військових

Україна сама просила Південну Корею не розголошувати передачу двох північнокорейських військовополонених, оскільки побоювалася внутрішньої критики через відмову від можливості обміняти їх на українських полонених. Про це заявив старший президентський секретар Південної Кореї з питань зв'язків із громадськістю Сон Гі Хон, якого цитує Yonhap, пише «Главком».

За словами представника південнокорейської адміністрації, Київ неодноразово обговорював із Сеулом передачу військових через різні канали та просив зберегти інформацію про неї в таємниці. Південна Корея погодилася на це з огляду на безпеку самих полонених та їхніх родин, а також дипломатичні й безпекові міркування.

Водночас Сеул стверджує, що президент України Володимир Зеленський оголосив про передачу полонених під час виступу на Генеральній асамблеї ООН без попередніх пояснень чи консультацій із південнокорейською стороною.

Після заяви Зеленського президент Південної Кореї Лі Чже Мьон заявив, що Україна порушила домовленість про нерозголошення. За його словами, питання передачі було надзвичайно чутливим через дипломатичні, безпекові та гуманітарні наслідки.

Офіс президента Південної Кореї також різко відреагував на заперечення Києва щодо існування домовленості. У Сеулі заявили, що таке заперечення серйозно шкодить довірі між країнами та дружнім відносинам. Південнокорейська сторона заявила, що за необхідності розгляне додаткові заходи.

Нагадаємо, Зеленський на Генасамблеї ООН заявив, що Україна відправила до Південної Кореї двох північнокорейських солдатів, захоплених у полон, які воювали на боці Росії.

Згодом Південна Корея підтвердила, що прийняла двох військових КНДР, яких українські сили взяли в полон під час бойових дій у Курській області Росії. Сеул проводив консультації з Києвом щодо їхньої передачі, однак подробиці операції вирішив не розголошувати.

До того ж президент Південної Кореї Лі Чже Мьон висловив жаль через те, що Україна публічно оголосила про передачу Сеулу двох полонених північнокорейських військовослужбовців.

Зауважимо, що радник президента Дмитро Литвин прокоментував звинувачення Південної Кореї щодо розголошення інформації про передачу двох військовополонених із Північної Кореї. Він заявив, що жодної домовленості про нерозголошення не було.

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Теги: Південна Корея війна полон Північна Корея Україна

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