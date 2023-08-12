Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Скільки кораблів Росія втратила за місяць: ВМС назвали цифру

Надія Карбунар
glavcom.ua
Скільки кораблів Росія втратила за місяць: ВМС назвали цифру
Пошкоджений унаслідок спецоперації СБУ російський десантний корабель «Оленегорский горняк»
фото з відкритих джерел

Із ладу вийшли судна «Биков» і «Оленегорский горняк»

Упродовж останнього місяця РФ втратила три кораблі, два з яких були бойовими. Про це сказав в ефірі телемарафону речник Військово-морських сил Збройних сил України Дмитро Плетенчук.

За його словами, станом на зараз Росія фактично зробила Азовське море своїм морем через операції в Криму та на півдні України.

«Згідно з міжнародним законодавством, Керченська протока є територіальними водами України. Ми видали попередження, що ми забороняємо судноплавство цією протокою, але всі представники Росії цього не дослухаються. Тому за цей місяць вони вже втратили 3 одиниці кораблів, 2 з яких бойові. Це «Биков», який зараз на ремонті, і «Оленегорский горняк», який до цього працював у якості парома», – сказав Плетенчук.

Нагадаємо, що 4 серпня великий десантний корабель «Олєнєгорський горняк», що стояв у порту Новоросійська, був атакований під час спецоперації СБУ.

На відео видно, як надводний дрон СБУ, насичений 450 кілограмами тротилу, атакує ворожий корабель, де перебуває близько 100 чоловік екіпажу.

Як зазначають джерела в Службі безпеки, спецоперацію проводили разом з ВМС. У результаті атаки «Оленегорский горняк» отримав серйозну пробоїну і наразі не може виконувати свої бойові завдання. Тож усі заяви росіян про «відбиту атаку» – фейк.

Відомо, що затопило один із відсіків, через що корабель перекинувся на бік.

Читайте також: Україна масштабно вдарила по нафтовій інфраструктурі Росії – Financial Times
Теги: росія корабель Азовське море Україна чоловік Порту відео Місяць

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Спершу корабель базувався у Севастополі, а згодом через небезпеку атаки безпілотниками направлений до Новоросійська, де його і знайшов український дрон
«Найкращий корабель Північного флоту РФ». Все, що відомо про підбитий «Оленегорский горняк»
4 серпня, 12:13
Росіяни випустили у море свій розвідувальний корабель «Кільдін»
Німеччина засікла російський корабель-розвідник у Балтійскому морі
8 серпня, 08:25
Філіппінське судно
Між Китаєм та Філіппінами виникла суперечка через військовий корабель
9 серпня, 08:31

Події в Україні

ЗСУ показали, як долають російські «зуби дракона» на Запорізькому напрямку
ЗСУ показали, як долають російські «зуби дракона» на Запорізькому напрямку
Катастрофа російського Су-30: момент падіння винищувача потрапив на відео
Катастрофа російського Су-30: момент падіння винищувача потрапив на відео
Скільки кораблів Росія втратила за місяць: ВМС назвали цифру
Скільки кораблів Росія втратила за місяць: ВМС назвали цифру
Рух Кримським мостом перекрито, знову лунають вибухи
Рух Кримським мостом перекрито, знову лунають вибухи
Розвідники показали, як з допомогою надводних дронів полюють на росіян у Чорному морі
Розвідники показали, як з допомогою надводних дронів полюють на росіян у Чорному морі
Вибухи біля Кримського мосту: Росія вигадала пояснення
Вибухи біля Кримського мосту: Росія вигадала пояснення

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
145K
Мобілізація військовозобов'язаних, що втекли за кордон: нардеп розказав про радикальні рішення
94K
РФ знайшла винних у продовженні війни в Україні і скликає Радбез ООН
37K
Контрнаступ та українці. Маємо тверезо оцінювати ситуацію
24K
Росія наступає на Харківщині: усі деталі
7025
Як жив головний лідер українських комуністів: фото маєтку Симоненка
5259
Росія наступає на Харківщині, Зеленський звільнить військкомів. Головне за 11 серпня

Новини

Окупанти знову атакували Україну «Шахедами» і наступають на сході – Генштаб
Сьогодні, 06:35
МВС показало наслідки обстрілу на Івано-Франківщині
Вчора, 14:18
Екслідеру комуністів Симоненку повідомлено про підозру
Вчора, 10:47
Верховна Рада скасувала ліцензії на виробництво алкоголю для малих виноробних підприємств
10 серпня, 18:00
Готували державний переворот: засуджено чотирьох поплічників Медведчука
10 серпня, 10:25
ЗСУ вдарили по логістичному хабу окупантів: яка ситуація на фронті
10 серпня, 06:56

Прес-релізи

14-й окремій механізованій бригаді роти ударних БПЛА потрібна нова ударна «пташка»
14-й окремій механізованій бригаді роти ударних БПЛА потрібна нова ударна «пташка»
3 серпня, 13:31
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту