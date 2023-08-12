Скільки кораблів Росія втратила за місяць: ВМС назвали цифру

Із ладу вийшли судна «Биков» і «Оленегорский горняк»

Упродовж останнього місяця РФ втратила три кораблі, два з яких були бойовими. Про це сказав в ефірі телемарафону речник Військово-морських сил Збройних сил України Дмитро Плетенчук.

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За його словами, станом на зараз Росія фактично зробила Азовське море своїм морем через операції в Криму та на півдні України.

«Згідно з міжнародним законодавством, Керченська протока є територіальними водами України. Ми видали попередження, що ми забороняємо судноплавство цією протокою, але всі представники Росії цього не дослухаються. Тому за цей місяць вони вже втратили 3 одиниці кораблів, 2 з яких бойові. Це «Биков», який зараз на ремонті, і «Оленегорский горняк», який до цього працював у якості парома», – сказав Плетенчук.

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Нагадаємо, що 4 серпня великий десантний корабель «Олєнєгорський горняк», що стояв у порту Новоросійська, був атакований під час спецоперації СБУ.

На відео видно, як надводний дрон СБУ, насичений 450 кілограмами тротилу, атакує ворожий корабель, де перебуває близько 100 чоловік екіпажу.

Як зазначають джерела в Службі безпеки, спецоперацію проводили разом з ВМС. У результаті атаки «Оленегорский горняк» отримав серйозну пробоїну і наразі не може виконувати свої бойові завдання. Тож усі заяви росіян про «відбиту атаку» – фейк.

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Відомо, що затопило один із відсіків, через що корабель перекинувся на бік.