Удар по російському танкеру Sig: з’явилося відео пошкоджень

Ремонт російського танкера Sig може розтягнутися на місяці

Судно має велику пробоїну на правому борту

Російський нафтовий танкер SIG після атаки надводними дронами 5 серпня отримав серйозні пошкодження. Відповідне відео опубліковано на каналі OSINTdefender у Twitter.



На ньому можна побачити велику пробоїну в російському танкері Sig.

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«У результаті ураження в машинному відділенні судна прямо біля ватерлінії утворилася велика діра», – йдеться в тексті повідомлення.

На думку OSINT-фахівців, залежно від внутрішніх пошкоджень ремонт судна може розтягнутися на місяці.

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Нагадаємо, уночі 5 серпня у районі Керченського мосту було чутно вибухи. Згодом стало відомо, що одним з дронів у районі Керчі міг бути пошкоджений російський танкер-хімовоз Sig, який прийшов із Туреччини. Це сталося на відстані 32 миль від Керченської протоки, тому жителі Керчі і околиць чули вибухи.

Росморрічфлот повідомив, що танкер Sig отримав «пробоїну в районі машинного відділення біля ватерлінії з правого борту, ймовірно, внаслідок атаки морського дрону».

У соцмережі з’явилися фото зсередини російського танкера-хімовоза Sig, пошкодженого внаслідок атаки морських безпілотників. Також є відео удару морського дрона по російському танкеру Sig.

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Джерела в СБУ повідомили, що підрив великого російського нафтового танкера Sig був результатом спецоперації Служби безпеки України та ВМС ЗСУ.

Згодом голова Служби безпеки України Василь Малюк підтвердив, що атаки на російські кораблі – українські спецоперації.