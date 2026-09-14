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Польща обмежила роботу популярного пункту пропуску з Україною

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
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Польща обмежила роботу популярного пункту пропуску з Україною
На кордоні з Польщею обмежили рух автобусів
фото: dpsu.gov.ua

З 20 вересня через «Шегині – Медика» припинять випускати пасажирські автобуси з України

На українсько-польському кордоні з 20 вересня тимчасово припинять пропуск пасажирських автобусів через пункт «Шегині – Медика» на виїзд з України. Причиною стали ремонтні роботи на польському боці. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Державну прикордонну службу України.

Увесь пасажирський транспорт, який прямує до Польщі через «Шегині – Медика», перенаправлятимуть на інші пункти перетину кордону.

Для автобусів залишатимуться доступними три альтернативні пункти пропуску: «Смільниця – Кросценко», «Нижанковичі – Мальховіце» та «Краківець – Корчова».

Водночас регулярні автобусні маршрути, у схемах яких передбачений перетин кордону через «Шегині – Медика», скасовувати не доведеться.

Для таких перевізників відкриють можливість реєстрації в системі «єЧерга» на альтернативні пункти пропуску – «Смільниця», «Нижанковичі» та «Краківець». Це має дозволити зберегти безперебійний графік міжнародних перевезень.

Обмеження запроваджують через початок ремонтних робіт на польському боці пункту пропуску. У Держприкордонслужбі закликали пасажирів та перевізників враховувати зміни під час планування поїздок до Польщі.

Нагадаємо, раніше російські війська атакували ударними безпілотниками міжнародний автомобільний пункт пропуску «Старокозаче» на кордоні України з Молдовою. Після удару його роботу тимчасово призупинили. Внаслідок атаки безпілотники влучили в інфраструктуру пункту пропуску та прилеглу територію. На місці ударів виникли пожежі.

Також у ніч проти 1 вересня російські війська атакували дронами Shahed міжнародний пункт пропуску «Орлівка» в Одеській області, через який здійснюється поромне сполучення з Румунією. Внаслідок ударів було пошкоджено будівлю та територію пункту пропуску, там виникли пожежі.

Уже 2 вересня Державна прикордонна служба повідомила про відновлення роботи «Орлівки». Пропуск людей і транспортних засобів відновили у штатному режимі.

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Теги: кордон Україна Польща

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