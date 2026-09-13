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Росія атакувала локомотив пасажирського поїзда за 2 км від кордону з Польщею

Ірина Сторожук
glavcom.ua
Ірина Сторожук
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Росія атакувала локомотив пасажирського поїзда за 2 км від кордону з Польщею
Пасажирські поїзди на залізничній станції поблизу українсько-польського кордону
скриншот

Моніторингова група завчасно попередила поїзну бригаду про повітряну загрозу

Російські війська 13 вересня завдали удару по локомотиву пасажирського поїзда на Волині, за два кілометри від кордону з Польщею. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на «Укрзалізницю».

За даними компанії, моніторингова група завчасно попередила поїзну бригаду про повітряну загрозу. Завдяки цьому внаслідок атаки ніхто не постраждав.

Команда «Укрзалізниці» зазначила, що російські війська атакують залізничну інфраструктуру вже другу добу поспіль. Компанія продовжує відстежувати повітряні загрози та вживати заходів для забезпечення безпеки пасажирів і залізничників та руху поїздів.

Нагадаємо, Росія вдарила поблизу пункту пропуску «Ягодин» на кордоні з Польщею. Унаслідок падіння уламків поблизу пункту пропуску загорілися приміщення автозаправної станції та кілька вантажівок, припаркованих поруч.

Під час повітряної тривоги роботу пункту пропуску «Ягодин – Дорогуськ» тимчасово призупиняли, а люди перебували в укриттях. Згодом пункт пропуску відновив роботу у штатному режимі.

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга, коментуючи атаку, заявив, що російський терор уже «стукає» безпосередньо у двері ЄС і НАТО, та закликав партнерів посилити санкційний тиск на Росію.

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Теги: залізниця Укрзалізниця Польща кордон Волинська область

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