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Росія атакувала пункт пропуску «Старокозаче» на кордоні з Молдовою: є загиблі

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
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Росія атакувала пункт пропуску «Старокозаче» на кордоні з Молдовою: є загиблі
Рух через кордон призупинили
фото: ДПСУ

Ударні безпілотники влучили в інфраструктуру та прилеглу територію, серед цивільних є загиблі та постраждалі

Російські війська вночі атакували ударними безпілотниками міжнародний автомобільний пункт пропуску «Старокозаче» на кордоні України з Молдовою. Після удару його роботу тимчасово призупинили. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Державну прикордонну службу України.

Внаслідок російської атаки безпілотники влучили в інфраструктуру пункту пропуску та прилеглу територію. На місці ударів виникли пожежі.

Росія атакувала пункт пропуску «Старокозаче» на кордоні з Молдовою: є загиблі фото 1
фото: ДПСУ

За інформацією прикордонників, серед цивільних, які на момент атаки перебували поблизу пункту пропуску, є загиблі та постраждалі. Точну кількість жертв та поранених наразі не повідомляють.

Через наслідки російського удару оформлення громадян і транспортних засобів на цьому напрямку кордону тимчасово призупинено. Українська сторона також поінформувала про ситуацію представників суміжної сторони.

Пункт пропуску «Старокозаче» розташований на українсько-молдовському кордоні та призначений для міжнародного автомобільного сполучення.

Нагадаємо, у ніч проти 1 вересня російські війська атакували дронами Shahed міжнародний пункт пропуску «Орлівка» в Одеській області, через який здійснюється поромне сполучення з Румунією. Внаслідок ударів було пошкоджено будівлю та територію пункту пропуску, там виникли пожежі.

Вже 2 вересня Державна прикордонна служба повідомила про відновлення роботи «Орлівки». Пропуск людей і транспортних засобів здійснювався у штатному режимі.

Однак у ніч проти 6 вересня російські війська вдруге за тиждень атакували прикордонну інфраструктуру Ізмаїльського району Одеської області. Через черговий удар пункт пропуску «Орлівка» знову тимчасово припинив роботу.

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Теги: окупанти Молдова Україна кордон

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