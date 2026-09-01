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Росіяни атакували пункт пропуску «Орлівка» на кордоні з Румунією

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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Росіяни атакували пункт пропуску «Орлівка» на кордоні з Румунією
Наразі оформлення громадян і транспортних засобів через пункт пропуску тимчасово призупинено
фото: Державна митна служба України/Telegram

Виникли пожежі, які локалізували рятувальники

Уночі на Одещині Росія атакувала ударними БпЛА типу Shahed міжнародний пункт пропуску для поромного сполучення «Орлівка», що на кордоні з Румунією. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Держприкордонслужбу.

Зазначається, що внаслідок атаки влучання зафіксовано по будівлі та території пункту пропуску, виникли пожежі, які локалізували рятувальники.

Росіяни атакували пункт пропуску «Орлівка» на кордоні з Румунією фото 1
фото: ДПСУ

«Наразі оформлення громадян і транспортних засобів через цей пункт пропуску тимчасово призупинено. Про це повідомлено румунську сторону. Транспорт перенаправляється до інших пунктів пропуску. Просимо враховувати цю інформацію під час планування перетину державного кордону», – йдеться у повідомленні.

Держприкордонслужба наголосила, що ворог не вперше завдає удару по цьому пункту пропуску.

Зауважимо, що голова Одеської МВА Сергій Лисак повідомив про масовану ворожу атаку на місто у ніч на 1 вересня.

Нагадаємо, уночі 1 вересня російські терористи атакували Київ ракетами. Унаслідок цього вісім людей загинуло, ще п'ять постраждало, з них троє дітей.

Як повідомлялося, унаслідок нічної балістичної атаки РФ по залізничній інфраструктурі Києва загинули семеро людей. За словами Олександра Перцовського, один співробітник дістав поранення та перебуває в лікарні, де йому надають необхідну допомогу.

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Теги: Одещина пункт пропуску війна Держприкордонслужба

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Росіяни атакували пункт пропуску «Орлівка» на кордоні з Румунією
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