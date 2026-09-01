Росіяни атакували пункт пропуску «Орлівка» на кордоні з Румунією
Виникли пожежі, які локалізували рятувальники
Уночі на Одещині Росія атакувала ударними БпЛА типу Shahed міжнародний пункт пропуску для поромного сполучення «Орлівка», що на кордоні з Румунією. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Держприкордонслужбу.
Зазначається, що внаслідок атаки влучання зафіксовано по будівлі та території пункту пропуску, виникли пожежі, які локалізували рятувальники.
«Наразі оформлення громадян і транспортних засобів через цей пункт пропуску тимчасово призупинено. Про це повідомлено румунську сторону. Транспорт перенаправляється до інших пунктів пропуску. Просимо враховувати цю інформацію під час планування перетину державного кордону», – йдеться у повідомленні.
Держприкордонслужба наголосила, що ворог не вперше завдає удару по цьому пункту пропуску.
Зауважимо, що голова Одеської МВА Сергій Лисак повідомив про масовану ворожу атаку на місто у ніч на 1 вересня.
Нагадаємо, уночі 1 вересня російські терористи атакували Київ ракетами. Унаслідок цього вісім людей загинуло, ще п'ять постраждало, з них троє дітей.
Як повідомлялося, унаслідок нічної балістичної атаки РФ по залізничній інфраструктурі Києва загинули семеро людей. За словами Олександра Перцовського, один співробітник дістав поранення та перебуває в лікарні, де йому надають необхідну допомогу.
Коментарі — 0