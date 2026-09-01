Росіяни атакували пункт пропуску «Орлівка» на кордоні з Румунією

Наразі оформлення громадян і транспортних засобів через пункт пропуску тимчасово призупинено

Виникли пожежі, які локалізували рятувальники

Уночі на Одещині Росія атакувала ударними БпЛА типу Shahed міжнародний пункт пропуску для поромного сполучення «Орлівка», що на кордоні з Румунією. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Держприкордонслужбу.

Зазначається, що внаслідок атаки влучання зафіксовано по будівлі та території пункту пропуску, виникли пожежі, які локалізували рятувальники.

фото: ДПСУ

«Наразі оформлення громадян і транспортних засобів через цей пункт пропуску тимчасово призупинено. Про це повідомлено румунську сторону. Транспорт перенаправляється до інших пунктів пропуску. Просимо враховувати цю інформацію під час планування перетину державного кордону», – йдеться у повідомленні.

Держприкордонслужба наголосила, що ворог не вперше завдає удару по цьому пункту пропуску.

Зауважимо, що голова Одеської МВА Сергій Лисак повідомив про масовану ворожу атаку на місто у ніч на 1 вересня.

Нагадаємо, уночі 1 вересня російські терористи атакували Київ ракетами. Унаслідок цього вісім людей загинуло, ще п'ять постраждало, з них троє дітей.

Як повідомлялося, унаслідок нічної балістичної атаки РФ по залізничній інфраструктурі Києва загинули семеро людей. За словами Олександра Перцовського, один співробітник дістав поранення та перебуває в лікарні, де йому надають необхідну допомогу.