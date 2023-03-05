Під Бахмутом загинула бойова лікарка Яна Рихліцька

Яна Рихліцька у травні 2022 року добровільно вступила до лав ЗСУ

Яна Рихліцька була людиною вчинків, доброю та емпатичною, як згадують її побратими

Під Бахмутом 3 березня під час обстрілу окупантів загинула 29-річна медикиня 93-ї бригади «Холодний Яр» Яна Рихліцька. Про це повідомила волонтерка Таня Власюк.

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Рихліцька працювала медикинею в стабілізаційному пункті Бахмута, а також активно займалася волонтерською діяльністю.

«Дівчина з косичками», як її прозвав фотограф Сергій Нужненко, почала волонтерити від початку повномасштабного вторгнення, а у травні 2022 стала до лав ЗСУ. Згодом стала бойовою медикинею 93-ї бригади «Холодний Яр». Власне і позивний через це отримала «Яра».

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фото: Христина Морозова/Facebook

«Стабілізаційний пункт – це місце, де поранених, витягши з поля бою, перев'язують і готують до довгої дороги до медиків. Щоб дожили. Потік поранених, який був на Бахмуті, я навіть осягнути не можу. Але коли я спитала «як вони», вона відписала: «поки весело, цілі». За кілька годин до того, як їх медична евакуаційна автівка потрапила під обстріл», – йдеться у повідомленні волонтерки Тані Власюк, яка розказала про загибель дівчини.

Яна Рихліцька була людиною вчинків, доброю та емпатичною, як згадують її побратими.

«Навіть на загальному згуртовано-волонтерському українському фоні Яра була особливою. Особливою якоюсь своєю емпатичністю, толковістю, вмінням встигати скрізь і з усім, і, мабуть, добротою. Що ще це може бути, як не доброта», – розповіла громадська діячка Христина Морозова.

Батьки дівчини відмовилися від допомоги, замість цього просять донатити на ЗСУ.

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Попрощатися з Яною Рихліцькою можна буде у вівторок, 7 березня, приблизно о 12, у Вінниці, на вулиці Анастасії Медвідь, 2а.