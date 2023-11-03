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Ватажок «Хезболли» пригрозив США регіональною війною на Близькому Сході

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ватажок «Хезболли» пригрозив США регіональною війною на Близькому Сході
Насралла заявив, що «Хезболла» не боїться американських військово-морських сил, які Вашингтон зосередив у регіоні з моменту початку кризи
фото з відкритих джерел

Насралла заявив, що подальша ескалація вздовж ліванського кордону між Ізраїлем і «Хезболлою» залежить від того, що відбувається в секторі Газа

Лідер підтримуваного Іраном ліванського угруповання «Хезболла» попередив Сполучені Штати, що якщо Ізраїль не припинить наступ на Газу, то конфлікт може перерости в регіональну війну. Про це повідомляє Reuters.

Саєд Хасан Насралла у своїй першій промові після початку війни між Ізраїлем і ХАМАС 7 жовтня також погрожував США, головному союзнику Ізраїлю, натякнувши, що його підтримуване Іраном воєнізоване угрупування готове протистояти американським військовим кораблям у Середземному морі.

«Ми готові до всіх можливостей, – сказав Насралла. – Той, хто хоче запобігти регіональній війні, і я звертаюся до американців, повинен швидко зупинити агресію в Газі».

Насралла додав, що «Хезболла» не боїться американських військово-морських сил, які Вашингтон зосередив у регіоні з моменту початку кризи.

«Ви, американці, дуже добре знаєте, що якщо в регіоні спалахне війна, ваші флоти не принесуть ніякої користі, так само як і бойові дії з повітря не принесуть ніякої користі, і тим, хто заплатить ціну, будуть ваші інтереси, ваші солдати і ваші флоти», – сказав він.

Насралла заявив, що подальша ескалація вздовж ліванського кордону між Ізраїлем і його угрупованням залежить від того, що відбувається в секторі Газа.

У Вашингтоні речник Ради національної безпеки Білого дому заявив, що йому відомо про промову Насралли, але він не буде вступати в «словесну війну».

Нагадаємо, речник армії оборони Ізраїлю Даніель Хагарі заявив, що наземні сили повністю оточили місто Газа. За його словами, ізраїльські військові атакують позиції ХАМАСу, командні пункти, інфраструктуру, призначену для запуску ракет та знищують бойовиків угрупування.

Раніше ми повідомляли, що інженерні війська Армії оборони Ізраїлю розпочали широкомасштабну операцію зі знищення тунелів ХАМАС в районах Сектора Газа, які вже знаходяться під контролем ЦАХАЛу.

Теги: Ізраїль США війна Сектор Гази

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