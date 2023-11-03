Дубінський у 2019 році протягом місяця шість разів літав до Росії – ЗМІ
Добирався до РФ Дубінський через європейські країни
Нардеп Олександр Дубінський у 2019 році шість разів протягом місяця літав до Росії. Про це повідомляють «Українські новини» з посиланням на джерела в правоохоронних органах.
Зазначається, що нардеп літав до РФ через європейські країни.
Також видання нагадує, що 20 листопада 2019 року Дубінський разом з нардепом Андрієм Деркачем (який нині переховується від українського правосуддя, що висунуло йому підозру в державній зраді) проводив пресконференцію, на якій звинувачував, зокрема, сина Джо Байдена в отриманні незаконно виведених з України коштів.
Нагадаємо, нещодавно Державне бюро розслідувань проводило обшуки у народного депутата Олександра Дубінського щодо організації ним незаконного перетину кордону іншою особою.
За інформацією, наявною у слідства, нардеп у змові з іншими особами організував незаконний виїзд за кордон брата своєї цивільної дружини. Родич співмешканки народного обранця намагався виїхати з території України до Республіки Молдова на автомобілі через один з пропускних пунктів.
Цей дозвіл він отримав на замовлення Вишгородської районної військової адміністрації на підставі клопотання Громадської організації «МедіоОборонга». Сам родич пізніше засвідчив, що не обізнаний з діяльністю цієї громадської організації.
До слова, Державне бюро розслідувань опублікувало аудіозапис телефонної розмови нардепа Олександра Дубінського, де він розповідає, як краще оформити документи для незаконного виїзду за кордон.
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