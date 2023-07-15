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Після значних втрат техніки ЗСУ змінили тактику контрнаступу – NYT

Надія Карбунар
glavcom.ua
Після значних втрат техніки ЗСУ змінили тактику контрнаступу – NYT
У Росії було багато місяців, щоб підготуватися до контрнаступу, тож по всій лінії південного фронту облаштовані мінні поля
фото: Генеральний штаб ЗСУ

За перші два тижні контрнаступу було пошкоджено або знищено до 20% поставленої на фронт військової техніки

 

Щоб зменшити рівень втрат військової техніки, ЗСУ змінили тактику ведення контрнаступу. Це призвело до сповільнення деокупації української території. Про це в суботу, 15 липня, повідомило американське видання The New York Times.

У публікації йдеться, що у Росії було багато місяців, щоб підготуватися до контрнаступу, тож по всій лінії південного фронту облаштовані мінні поля, танкові пастки та окопані війська, а над головами українських військових все частіше літають російські розвідувальні безпілотники та ударні вертольоти.

Із огляду на потужні укріплення, кажуть експерти видання, не дивно, що Україна зазнала відносно серйозних втрат на ранніх етапах кампанії. За перші два тижні контрнаступу було пошкоджено або знищено до 20% поставленої на фронт військової техніки, зокрема танки та бронетранспортери, якими ЗСУ сподівалися вибити росіян із позицій.

Тепер українські війська зосередилися більше на вимотуванні російських сил артилерією і ракетами великої дальності. Це призвело до того, що рівень втрат техніки знизився до 10%, але водночас знизився темп контрнаступу.

Українські війська, за інформацією видання, подолали тільки 8 кілометрів із необхідних 96, щоб вийти до моря на півдні та розділити російські війська на дві частини.

Військові експерти NYT стверджують, що перші 25 км контрнаступу будуть найважчими, оскільки військам, які наступають, як правило, потрібно втричі більше сил, ніж тим, хто обороняється.

Нагадаємо, раніше Пентагон був вражений просуванням ЗСУ

Також Нацгвардія назвала напрямок, на якому воїни готуються до контрнаступу.

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Теги: Україна танки фронт Нацгвардія Пентагон

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