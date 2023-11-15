Україна звернулася до Міжнародного комітету Червоного Хреста через порушення РФ

Росія порушує Женевську конвенцію щодо термінів погодження лікарів

Бригадний генерал Дмитро Усов ініціював звернення до Міжнародного комітету Червоного Хреста у зв’язку з порушенням Росією термінів погодження лікарів для участі у змішаній медичній комісії. Про це повідомили в Координаційному штабі з питань поводження з військовополоненими.

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«Відсутність упродовж тривалого часу погодження російською федерацією запропонованих МКЧХ лікарів від нейтральних країн для роботи в українській змішаній медичній комісії, а також відсутність ясності щодо перспектив такого погодження та зусиль, які МКЧХ докладає з метою отримання згоди російської сторони, змушує нас вкотре констатувати свідоме ігнорування Російською Федерацією своїх зобов’язань згідно з Женевською конвенцією», – йдеться в листі до МКЧХ.

Україна ініціювала створення змішаних медичних комісій для обміну полоненими. Протягом серпня та вересня з боку України було пройдено та завершено всі внутрішньодержавні процедури. Усі погодження, необхідні для початку роботи, були надані місії Міжнародного комітету Червоного Хреста. Проте станом на середину листопада МКЧХ не отримав погодження про можливість роботи ЗМК від країни-агресора.

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Усов підкреслив, що подібною свідомою бездіяльністю країна-агресор вчергове грубо порушує взяті на себе зобов’язання згідно з Третьою Женевською конвенцією. У зв’язку з цим він звернувся до МКЧХ та закликав міжнародні організації вжити вичерпних заходів, щоби змусити Росію виконати свої зобов’язання.

До відома, військовий-парамедик Орест Грицюк, який дев'ять місяців пробув у російському полоні та заявляв, що представники Міжнародного комітету Червоного Хреста ображали українських полонених, зробив уточнення своєї скандальної заяви. Як наголосив військовий, питання до діяльності Міжнародного комітету Червоного Хреста є, зокрема про доступ до українських полонених, проте «треба розуміти складність взаємодії із тією стороною (Росією – «Главком»)».