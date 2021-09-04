Переможемо Росію компотом! Депутатка оприлюднила деталі гучного корупційного скандалу в уряді

На хабарі упіймали радника міністра з питань стратегічних галузей промисловості, віце-прем'єра Олега Уруського

Урядові чиновники, що мають опікуватися оборонною промисловістю, беруть хабарі за виділення державного фінансування на проєкти, які не мають жодного стосунку до питань виробництва зброї та військової техніки. Про це повідомила народна депутатка Олександра Устінова, член Комітету Верховної Ради України з питань правоохоронної діяльності. За її даними, мільярди гривень, які держава виділяє на стратегічні інновації, зокрема в оборонному комплексі, використовують не за призначенням. Так, нещодавно радника Міністра з питань стратегічних галузей промисловості Олега Уруського звинуватили в отриманні хабара. Той за відкат погодив виділення коштів на розвиток бізнесу із заморозки фруктів та ягід. Інформацію про це оприлюднила депутатка Олександра Устінова, член Комітету Верховної Ради України з питань правоохоронної діяльності.

Устінова повідомила деталі цього корупційного скандалу. Так, у серпні цього року Олександра Немчина, радника віце-прем’єр-міністра України – міністра з питань стратегічних галузей промисловості Олега Уруського звинуватили в отриманні хабара.

«Його звинувачують у тому, що, будучи радником віце-прем'єра, Немчин за хабар «допомагав» компанії отримати від держави 77 млн грн «інвестиційної допомоги» на розвиток бізнесу. Схопили його «на гарячому» одразу після отримання хабара», – пише Устінова.

Депутатка також розкрила й інші подробиці історії з радником Олега Уруського.

«Виявляється, держава просто так роздає бізнесу гроші. Ну як просто так – на розвиток стратегічних галузей – але як бачимо – стратегія полягає лише у відкатах. Маєш бізнес, подаєш проект в міністерство, ті «рішають», класний чи ні, і чи не допоможе тобі держава, давши (бо вертати їх не потрібно) просто так десятки мільйонів гривень на розвиток бізнесу. Ну а ти назад – відкат в міністерство. У випадку Немчина – гроші виділили для впровадження інноваційного проекту із сублімації (заморозки) плодово-ягідних культур на одному з підприємств Київської області. Вам не почулося, в воюючій країні стратегічною галуззю звичайно ж є заморозка фруктів та ягід під Києвом. І в той час як нам розказують про виділення грошей на розвиток оборонного комплексу – в реальності вони йдуть на зберігання фруктів/ягід. Переможемо Росію замороженим компотом!», – ідеться у дописі.

Як стверджує Олександра Устінова, на стратегічні інновації держава щороку виділяє 2,5 млрд грн. «Які потім попадають в міністерство стратегічних галузей промисловості, а там дерибаняться серед тих, хто відкат занесе».

«Коли призначали Уруського – чудово пам'ятаю, як всім депутатам розказували казки про те, що ним буде створено «Агентство з розвитку передових технологій оборонного та подвійного призначення». Як бачимо, агентства так і немає, а дерибан грошей на оборонку та інновації якраз процвітають.

До речі, в Верховній Раді вже зібрали близько 70 підписів за відставку Уруського, але як бачимо більшості депутатів не муляє, коли гроші з оборонного комплексу пиляються всілякими радниками на фрукти-ягоди та бог зна що ще, аби гроші несли», – підсумовує депутатка.

Раніше на міжнародній виставці зброї IDEX-2021 в Абу-Дабі (Об'єднані Арабські Емірати) віцепрем'єр-міністра України – міністра з питань стратегічних галузей промисловості Олега Уруського помітили поруч з главою Чечні, соратником президента Росії Путіна Рамзаном Кадировим. На публікацію вже відреагував прем'єр-міністр Денис Шмигаль, зажадавши на сторінці Facebook термінового пояснення від Уруського.

Пізніше у «Фейсбуці» міністр написав, що на фото, яке вже викликало резонанс в Україні, - офіційна церемонія відкриття міжнародної військово-технічної виставки IDEX 2021. І, мовляв, церемонією і розміщенням гостей під час ходи займаються організатори.



