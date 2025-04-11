Українська редакція «Радіо Свобода» скорочує мовлення: деталі

Через обмежені кошти «Радіо Свобода» також суттєво скоротило співпрацю з фрилансерами

З 14 квітня редакція відправляє в простій частину співробітників у Києві та Львові

Через фінансові виклики українська редакція «Радіо Свобода» оголосила, що скорочує мовлення. Як передає «Главком», про це повідомляє «Радіо Свобода».

11 квітня в ефір вийшов останній випуск стриму «Свобода.Ранок». Стрим понад два роки виходив на каналі «Радіо Свобода» в YouTube, а також на телеканалі «Еспресо».

З 14 квітня редакція відправляє в простій частину співробітників у Києві та Львові.

«Це – вимушений крок у той час, як «Радіо Свобода» виборює право отримати фінансування Конгресу США в американських судах. Перед тим з 1 квітня в частково оплачувану відпустку пішла частина співробітників у Празі з різних мовних служб», — повідомила директорка української редакції Мар’яна Драч.

Через обмежені кошти «Радіо Свобода» також суттєво скоротило співпрацю з фрилансерами.

У березні мовник «Радіо Свобода» призупинив подкасти «Діалоги з Портниковим» й «Історичну Свободу», в яких брали участь позаштатні автори Віталій Портников і Дмитро Шурхало.

Нагадаємо, 14 березня президент США Дональд Трамп підписав указ про скорочення медіаорганізації «Голос Америки». Йшлося також і про припинення державного фінансування програм «Радіо Вільна Європа/Радіо Свобода»

Наступного дня, 15 березня, Агентство США з глобальних медіа повідомило про припинення дії федеральної грантової угоди, яка фінансувала діяльність «Радіо Вільна Європа/Радіо Свобода» в усьому світі.

Президент і генеральний директор «Радіо Свобода» Стівен Капус назвав такий крок американської влади «величезним подарунком ворогам Америки».

Згодом «Радіо Свобода» подала до суду на Агентство США з глобальних медіа, а також на чиновників організації, щоб заблокувати їхню спробу припинення федерального гранту.

Водночас відомо, що Агентство США з глобальних медіа (USAGM) вирішило відкликати своє попереднє рішення щодо скасування гранту для «Радіо Свобода». Про це стало відомо з листа старшої радниці керівника агентства Карі Лейк, адресованого виконавчому директору мовника Стіву Капусу, повідомляє «Главком» із посиланням на The Independent.