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Трамп завадив агрономам на Хмельниччині розвивати млин

Надія Карбунар
glavcom.ua
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Трамп завадив агрономам на Хмельниччині розвивати млин
Старий млин у Воронківцях, який придбало молоде подружжя
фото: suspilne.media

Подружжя агрономів, Вікторія і Вадим Миколайчуки, придбали млин торік

Молоде подружжя Миколайчуків із Хмельниччини викупили старий млин і почали виготовляти жорнове борошно у селі Воронківці, неподалік Старокостянтинова. Млинарі планують розвивати власну справу і сільську місцевість. За їх словами, деяким з намірів завадив Трамп. Про це інформує «Главком» із посиланням на «Суспільне».

«Коли ми придбали млина, нам дали зв’язку ключів. Потихеньку почали відкривати і розуміти, які ключі і до чого», – розповів млинар Вадим Миколайчук.

Подружжя агрономів, Вікторія і Вадим Миколайчуки, придбали млин торік, у Воронківцях Старокостянтинівської громади. Перша згадка про нього датована 1865 роком.

Місцеві розповідали, колись цей млин використовував енергію води. Сучасний млин, але так само жорновий, живиться електрикою. Крім цільнозернового з-під жорен виходить борошно трьох ґатунків.

Вікторія Миколайчук розповіла, ринки збуту шукає здебільшого через інстаграм
Вікторія Миколайчук розповіла, ринки збуту шукає здебільшого через інстаграм
фото: suspilne.media

«Це сучасний жорновий млин, вироблений в Житомирі. Його потужність виробництва – близько 20 кілограмів борошна за годину. Воно виробляється при меншій температурі, ніж звичайним вальцовим методом. Відповідно, в ньому зберігається більше білків і вуглеводів», – поділилась Вікторія.

Із її слів, оскільки виробництво тільки запустили, більшість зернових культур ще тестують.

«Дуже важко знайти жито, спельту, той самий ячмінь, щоб робити ячмінне борошно. Ринки збуту шукаємо через інстаграм, серед пекарів. Є в нас зараз партнер. Він родом з Хмельниччини, у Львові має пекарню. Йому дуже сподобалась наша історія і він робить навіть хліб з нашим логотипом».

Як розповіла Вікторія, планували вже цієї весни на млині організувати власну пекарню.

«Брали участь у проєкті для молодих підприємців «Ліфт». Мали отримати вже фінансування на відкриття пекарні, але, так як фонд USAID припинив поки свою діяльність в Україні, то й проєкт призупинився. І ось президент Трамп зіпсував наші плани на розвиток і на розвиток нашої місцевості».

Розвивати місцевість, яку чи не щоночі атакують російські дрони, ідея не з простих, зазначила жінка.

«Сьогодні приїхали на поле і побачили таку картину: після вчорашньої атаки – залишки шахедів, дронів, а у літню пору на полі вирви були. Я, коли працювала агрономом, їздила по селах, бачила як вони вимирають. Мені хотілося якось цю місцевість розвивати. Не випадково нам цей млин на ОLX попався».

Як розповіли молоді млинарі, триповерховий цегляний млин обійшовся, як хороше авто з салону. У планах – відновити історичну цінність будівлі, зробити його та місцевість на березі Случа привабливою для туристів.

Нагадаємо, Трамп підписав указ про зупинення допомоги іншим країнам. 3 лютого чиновників USAID відправили у відпустку через їхню відмову надати співробітникам Департаменту ефективності державного управління (DOGE) доступ до конфіденційних даних.

Головним ініціатором ліквідації USAID називають підприємця Ілона Маска, який очолює DOGE. Саме він переконав Трампа у необхідності припинити роботу агентства.

До слова, у Вашингтоні, 3 лютого, було закрито штаб-квартиру Агентства США з міжнародного розвитку (USAID). Співробітники отримали вказівки залишитися вдома. Того ж дня державний секретар США Марко Рубіо оголосив, що він виконує обов'язки директора Агентства з міжнародного розвитку (USAID).

Згодом стало відомо, що адміністрація президента Сполучених Штатів Америки Дональда Трампа залишить менше ніж 300 осіб в Агентстві США з міжнародного розвитку (USAID), різко скоротивши кількість працівників.

Водночас глава нового Департаменту ефективності державного управління (DOGE) Ілон Маск назвав Агентство США з міжнародного розвитку (USAID) злочинною організацією.

Як відомо, рішення президента США Дональда Трампа про призупинення допомоги іншим країнам та фактичну ліквідацію Агентства з міжнародного розвитку (USAID) викликало обурення серед американської громадськості. Дві найбільші профспілкові організації – Американська організація дипломатичної служби та Федерація державних службовців – подали позов проти адміністрації Трампа, звинувативши президента у неконституційних та незаконних діях.

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Теги: Адміністрація Президента історія фінансування Ілон Маск президент жінка Марко Рубіо

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