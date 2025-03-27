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Агентство США з глобальних медіа відновило фінансування «Радіо Свобода»

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
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Агентство США з глобальних медіа відновило фінансування «Радіо Свобода»
«Радіо Свобода» продовжить отримувати фінансування з федерального бюджету
фото: Інститут масової інформації

Угода все ще може бути розірвана в майбутньому, якщо USAGM вважатиме це необхідним

Агентство США з глобальних медіа (USAGM) вирішило відкликати своє попереднє рішення щодо скасування гранту для «Радіо Свобода». Про це стало відомо з листа старшої радниці керівника агентства Карі Лейк, адресованого виконавчому директору мовника Стіву Капусу, повідомляє «Главком» із посиланням на The Independent.

У документі зазначено, що рішення про припинення грантової угоди скасовано, і «Радіо Свобода» продовжить отримувати фінансування з федерального бюджету.

Водночас Лейк наголосила, що угода все ще може бути розірвана в майбутньому, якщо USAGM вважатиме це необхідним згідно із законодавством.

Раніше суддя Ройс Ламберт видав наказ, який тимчасово заблокував ліквідацію «Радіо Вільна Європа/Радіо Свобода» (RFE/RL). Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ABC News.

Суд постановив, що дії адміністрації Дональда Трампа «не підтверджені жодними фактами чи міркуваннями» та, ймовірно, порушили закон.

«Керівництво [Агентства США з глобальних медіа] не може одним реченням, що не містить практично жодних пояснень, змусити радіостанцію RFE/RL закритись – навіть якщо президент наказав їм це зробити», – наголосив суддя.

Нагадаємо, 14 березня президент США Дональд Трамп підписав указ про скорочення медіаорганізації «Голос Америки». Йшлося також і про припинення державного фінансування програм «Радіо Вільна Європа/Радіо Свобода»

Наступного дня, 15 березня, Агентство США з глобальних медіа повідомило про припинення дії федеральної грантової угоди, яка фінансувала діяльність «Радіо Вільна Європа/Радіо Свобода» в усьому світі.

Президент і генеральний директор «Радіо Свобода» Стівен Капус назвав такий крок американської влади «величезним подарунком ворогам Америки».

Згодом «Радіо Свобода» подала до суду на Агентство США з глобальних медіа, а також на чиновників організації, щоб заблокувати їхню спробу припинення федерального гранту.

Теги: фінансування США ЗМІ

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