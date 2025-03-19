Демарш проти Маска. Суд у США визнав закриття USAID неконституційним

Це перший випадок, коли суддя постановив, що Маск здійснює достатньо незалежних повноважень, аби вимагати затвердження його кандидатури Сенатом

Рішення судді на користь USAID має на меті «відтермінувати остаточне закриття» агентства, поки триває судовий процес

Окружний суддя США Теодор Чуанг постановив, що Ілон Маск та його Департамент з питань ефективності уряду (DOGE), ймовірно, використовували неконституційні повноваження під час ліквідації Агентства США з міжнародного розвитку (USAID). Про це повідомляє «Главком» із посиланням на The Hill і CBS News.

Рішення судді на користь 26 нинішніх і колишніх працівників USAID має на меті «відтермінувати передчасне, остаточне закриття» агентства, поки триває судовий процес.

Це рішення вимагає від DOGE відновити доступ до електронної пошти та систем нинішнім співробітникам USAID і забороняє персоналу DOGE здійснювати будь-які дії, повʼязані з агентством, без спеціального дозволу посадової особи USAID. Зокрема, їм забороняється:

відправляти співробітників в адміністративну відпустку;

звільняти співробітників USAID;

закривати будівлі, бюро чи офіси агентства;

видаляти вміст вебсайтів USAID.

Це перший випадок, коли суддя постановив, що Маск здійснює достатньо незалежних повноважень, аби вимагати затвердження його кандидатури Сенатом відповідно до статті Конституції про призначення.

«Послужний список його діяльності на сьогодні свідчить про те, що його роль була і залишатиметься бути керівником DOGE, з тими ж обовʼязками й ступенем безперервності, як якщо б він формально перебував на цій посаді», – заявив Чуанг.

Чуанг відкинув аргумент адміністрації Трампа про те, що Маск є не керівником DOGE, а лише старшим радником президента, який не має незалежних повноважень.

Нагадаємо, після шеститижневої перевірки Сполучені Штати Америки офіційно скасовують 83% програм Агентства США з міжнародного розвитку (USAID).

Раніше стало відомо, що адміністрація президента Сполучених Штатів Дональда Трампа заявила про скасування понад 90% грантів, виділених Агентством США з міжнародного розвитку (USAID) у межах зовнішньої допомоги.

Ба більше, Дональд Трамп підписав указ про вихід країни з Всесвітньої організації охорони здоров’я. Це може негативно вплинути на глобальну систему охорони здоров’я та ускладнити боротьбу з майбутніми пандеміями.

Американський президент пояснив своє рішення «неправильним поводженням Всесвітньої організації охорони здоров’я з пандемією Covid-19 та «нездатністю організації до реформ». Серед інших причин названо «несправедливо високі фінансові внески США» у порівнянні з іншими країнами, такими як Китай.