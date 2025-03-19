Головна Країна Суспільство
search button user button menu button

«Радіо Свобода» подало до суду на Агентство США з глобальних медіа

Іванна Гончар
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
«Радіо Свобода» подало до суду на Агентство США з глобальних медіа
Radio Free Europe/Radio Liberty (RFE/RL) це незалежна міжнародна медіакомпанія
фото: Reuters

Раніше десять країн Євросоюзу підписали спільну заяву щодо готовності шукати альтернативні джерела фінансування для цього медіа

Radio Free Europe/Radio Liberty подало до суду на Агентство США з глобальних медіа (USAGM), а також на чиновників організації, щоб заблокувати їхню спробу припинення федерального гранту. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на допис видання.

Зазначається, що відмова в наданні RFE/RL коштів, виділених Конгресом, порушує федеральні закони, в тому числі Конституцію США, яка наділяє Конгрес виключною владою над федеральними витратами. Справа розглядатиметься в Окружному суді округу Колумбія.

«Зараз не час поступатися місцем пропаганді та цензурі супротивників Америки. Ми віримо, що закон на нашому боці і що святкування нашої загибелі деспотами по всьому світу є передчасним», – сказав президент RFE/RL Стівен Капус.

Відомо, що десять країн Євросоюзу підписали спільну заяву щодо готовності шукати альтернативні джерела фінансування для цього медіа.

Документ підписали Австрія, Бельгія, Чехія, Естонія, Німеччина, Латвія, Литва, Нідерланди, Словенія та Швеція.

Radio Free Europe/Radio Liberty це міжнародна некомерційна медіакомпанія, яка фінансується Конгресом США через Агентство США з глобальних медіа (USAGM).

Вона спеціалізується на незалежній журналістиці та мовленні на країни, де свобода преси обмежена або перебуває під загрозою.

Варто зазначити, що 14 березня 2025 року президент США Дональд Трамп підписав указ про ліквідацію семи федеральних агентств, включно з Агентством США з глобальних медіа (USAGM), яке керувало такими медіаорганізаціями, як «Голос Америки» та «Радіо Свобода» .

До слова, співробітників міжнародного мовника «Голос Америки» відправляють в адміністративні відпустки по всьому світу. Про це повідомив Остапа Яриша.

«Практично всі, кого я знаю на «Голосі Америки», з різних відділів і мовних служб, сьогодні отримали емейли про те, що їх відправляють у вимушену відпустку на невизначений термін. Голос Америки, який мовить 49 мовами по всьому світу, призупинив свою роботу», – заявив Яриш.

Читайте також:

Теги: радіо Свобода фінансування грант Дональд Трамп указ

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

За словами Керолайн Лівітт, президент США готовий запровадити масштабніші санкції проти РФ
Речниця Білого дому про завершення війни: Ми ніколи не були ближче до мирної угоди
17 березня, 20:33
США змусять канадців реєструватися під час перебування в країні
США змінюють правила для перебування канадців у країні
12 березня, 10:23
Розмови про миротворців – це не про переговори, а про їхні результати
Чи потрібні нам миротворчі сили Китаю, Туреччини і не тільки?
8 березня, 14:24
Порошенко: Вибори можливі після припинення вогню і підписання мирної угоди з гарантіями безпеки для України
Оточення Трампа обговорює з опонентами Зеленського вибори? Реакція Порошенка та Тимошенко
6 березня, 12:23
Раніше Дональд Трамп закликав Володимира Зеленського прийняти умови США для завершення війни в Україні
Трамп скасує допомогу Україні? NYT розкрила плани очільника США
3 березня, 09:49
Не дивно, що уповноважений Трампом «політкуховар» після тригодинної бесіди з підполковником КДБ Путіним заявив, що «подружив» із ним
«Політичні куховарки» Трампа або Вербуй, Воване, донесхочу!
1 березня, 17:07
Чому Трамп звів перемовини до скандалу
Чому Трамп звів перемовини до скандалу
28 лютого, 22:41
Прем'єр Канади Трюдо долучився до засідання з Києва
Лідери країн G7 провели зустріч. У ній взяли участь Трамп та Зеленський
24 лютого, 17:59
Трамп вже втретє обговорює з кимось ймовірність третього терміну
Трамп розмірковує про третій президентський термін
21 лютого, 09:43

Суспільство

Дрони атакували найбільшу нафтоперекачувальну станцію на Кубані
Дрони атакували найбільшу нафтоперекачувальну станцію на Кубані
«Радіо Свобода» подало до суду на Агентство США з глобальних медіа
«Радіо Свобода» подало до суду на Агентство США з глобальних медіа
19 березня: яке сьогодні свято, прикмети та заборони
19 березня: яке сьогодні свято, прикмети та заборони
Після розмови Трампа з Путіним біля посольства в Москві демонтували інсталяцію «СВО»
Після розмови Трампа з Путіним біля посольства в Москві демонтували інсталяцію «СВО»
Чи можна користуватися контрацептивами? Популярний священник-блогер дав пораду
Чи можна користуватися контрацептивами? Популярний священник-блогер дав пораду
Умєров повідомив хороші новини для військових, які здобувають вищу освіту
Умєров повідомив хороші новини для військових, які здобувають вищу освіту

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
188K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 18 березня: ситуація на фронті
69K
Нацгвардійці взяли в полон «непростого солдата»: деталі від захисників
66K
Карта повітряних тривог України онлайн 18 березня 2025
56K
Угода Трампа і Путіна запрацювала? Москва розморозила частину активів західних фондів
26K
Командування відводить бійців ЗСУ з однієї з ділянок фронту на Донеччині
26K
Система Наполеона. ЗСУ переходять на корпусну систему: що це означає

Новини

Повітряна тривога у Києві через загрозу дронів тривала 21 хвилину
Вчора, 09:23
18 березня: яке сьогодні свято, прикмети та заборони
Вчора, 00:05
Новий рік під пальмами? Метеорологиня розповіла, як зміняться зими в Україні
17 березня, 11:07
17 березня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
17 березня, 00:01
16 березня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
16 березня, 00:01
Телеексперт з квартирних афер потрапив під суд... за квартирне шахрайство
15 березня, 11:37

Прес-релізи

Третя річниця вторгнення. Українці за кордоном готують масштабну акцію: деталі
Третя річниця вторгнення. Українці за кордоном готують масштабну акцію: деталі
19 лютого, 13:10
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua