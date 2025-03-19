«Радіо Свобода» подало до суду на Агентство США з глобальних медіа

Раніше десять країн Євросоюзу підписали спільну заяву щодо готовності шукати альтернативні джерела фінансування для цього медіа

Radio Free Europe/Radio Liberty подало до суду на Агентство США з глобальних медіа (USAGM), а також на чиновників організації, щоб заблокувати їхню спробу припинення федерального гранту. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на допис видання.

Зазначається, що відмова в наданні RFE/RL коштів, виділених Конгресом, порушує федеральні закони, в тому числі Конституцію США, яка наділяє Конгрес виключною владою над федеральними витратами. Справа розглядатиметься в Окружному суді округу Колумбія.

«Зараз не час поступатися місцем пропаганді та цензурі супротивників Америки. Ми віримо, що закон на нашому боці і що святкування нашої загибелі деспотами по всьому світу є передчасним», – сказав президент RFE/RL Стівен Капус.

Відомо, що десять країн Євросоюзу підписали спільну заяву щодо готовності шукати альтернативні джерела фінансування для цього медіа.

Документ підписали Австрія, Бельгія, Чехія, Естонія, Німеччина, Латвія, Литва, Нідерланди, Словенія та Швеція.

Radio Free Europe/Radio Liberty це міжнародна некомерційна медіакомпанія, яка фінансується Конгресом США через Агентство США з глобальних медіа (USAGM).

Вона спеціалізується на незалежній журналістиці та мовленні на країни, де свобода преси обмежена або перебуває під загрозою.

Варто зазначити, що 14 березня 2025 року президент США Дональд Трамп підписав указ про ліквідацію семи федеральних агентств, включно з Агентством США з глобальних медіа (USAGM), яке керувало такими медіаорганізаціями, як «Голос Америки» та «Радіо Свобода» .

До слова, співробітників міжнародного мовника «Голос Америки» відправляють в адміністративні відпустки по всьому світу. Про це повідомив Остапа Яриша.

«Практично всі, кого я знаю на «Голосі Америки», з різних відділів і мовних служб, сьогодні отримали емейли про те, що їх відправляють у вимушену відпустку на невизначений термін. Голос Америки, який мовить 49 мовами по всьому світу, призупинив свою роботу», – заявив Яриш.