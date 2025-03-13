Головна Світ Політика
search button user button menu button

Британія та Франція намагаються посилити позиції України на переговорах – Bloomberg

Аліна Самойленко
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Британія та Франція намагаються посилити позиції України на переговорах – Bloomberg
Макрон та Стармер виступають проти поступок вимогам Кремля щодо демілітаризації України
фото: Офіс Президента

Прем'єр-міністр Британії Кір Стармер та президент Франції Еммануель Макрон обговорюють створення міжнародної коаліції з 37 країн для підтримки України

Велика Британія та Франція намагаються посилити позиції України на переговорах, тоді як президент США Дональд Трамп прагне врегулювання війни з Росією. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Bloomberg.

Дві ядерні держави Європи розробляють план безпекових гарантій для Києва, у той час як Москва наполягає на значному скороченні української армії у межах можливих домовленостей. У середу в Парижі відбулася зустріч міністрів оборони п’яти провідних європейських країн, де було узгоджено підтримку України на тлі змін у політиці США.

Міністр оборони Франції Себастьєн Лекорню наголосив на необхідності розвитку європейських космічних технологій та зменшення залежності від Starlink. Його німецький колега Борис Пісторіус позитивно оцінив рішення США про продовження військової допомоги Україні, зазначивши, що Європа готова компенсувати деякі послуги, зокрема у сфері зв’язку.

Прем'єр-міністр Британії Кір Стармер та президент Франції Еммануель Макрон обговорюють створення міжнародної коаліції з 37 країн для підтримки України. У разі досягнення мирних домовленостей держави Європи, Співдружності та Азії нададуть фінансування, військові сили, літаки або кораблі для захисту України від подальшої російської агресії.

У вівторок союзники, які не є членами НАТО, зокрема Австралія, Японія та Нова Зеландія, провели окрему зустріч із керівниками штабів десятків європейських країн та Канади. Було представлено концепцію «сил гарантування» як важливий елемент безпеки України.

Британські посадовці наголосили, що будь-які спроби Росії заблокувати участь країн НАТО в цьому процесі є спробою зірвати перспективи стабільного миру. Кожна держава має визначити, яку саме допомогу вона готова надати коаліції. Країни, які не планують відправляти війська в Україну, можуть розмістити їх у сусідніх країнах, а також забезпечувати військово-морську та повітряну підтримку, передавати танки й розвідувальні дані.

На думку військових експертів, розміщення європейських сил в Україні є важливим компонентом довгострокового мирного врегулювання. Однак Росія категорично заперечує проти присутності військ НАТО в Україні. Глава МЗС РФ Сергій Лавров заявив, що будь-яка присутність військових НАТО на українській території розглядатиметься як загроза для Росії.

Найближчими днями військове керівництво представить детальні варіанти розміщення миротворчих сил для розгляду Стармером і Макроном. Ці пропозиції також будуть обговорені з іншими світовими лідерами під час запланованої відеозустрічі.

Згодом напрацювання буде передано президенту США Дональду Трампу. Союзники сподіваються переконати Вашингтон взяти на себе зобов’язання у сфері повітряної розвідки та захисту кордонів без залучення американських військових. Експерт Міжнародного інституту стратегічних досліджень Бен Баррі зазначив, що участь США у миротворчій місії суттєво підвищить рівень розвідданих і захисту від балістичних ракет.

Британія та Франція виступають проти поступок вимогам Кремля щодо демілітаризації України та проведення виборів до досягнення мирної угоди. У середу Стармер також наголосив на необхідності повернення українських дітей, незаконно вивезених до Росії.

Водночас існують побоювання, що Москва може використати припинення вогню для перегрупування сил та підготовки нового наступу на Україну.

Нагадаємо, росіяни хочуть замінити Зеленського, встановити маріонетковий режим та зробити Україну «великою Австрією» з конституційною гарантією нейтралітету. Про це інформує «Главком» із посиланням на The Financial Times.

Видання зазначає, що мета Москви – обдурити адміністрацію Трампа та укласти угоду, яка виглядатиме так, ніби президент США отримає те, що хоче, а саме припинення вогню, а домовленість призведе до того, чого хоче Росія, тобто, до контролю над Україною. Для цього РФ хоче замінити Зеленського, бо це фактично дозволить їй «смикати за ниточки» та тримати ситуацію у своїх руках.

Теги: росія росіяни Москва Офіс президента Вашингтон президент Еммануель Макрон Нова Зеландія фінансування Велика Британія військові Франція Дональд Трамп Сергій Лавров Європа Японія Австралія міністр Кір Стармер

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

«Хто знав, що доведеться ще і від США захищатись»
Трамп атакує Зеленського. Що це означає для нас?
19 лютого, 20:47
Створення двох нових адмінсудів породило скандал: автор законопроєкту відхрестився від того, що побачив на виході
Скандал у Раді: «судовий» закон Власенка підмінили? Депутат зриває стоп-кран Інтерв’ю
3 березня, 11:30
Лідери двох країн зустрінуться у президентському комплексі
Зеленський незабаром зустрінеться з Ердоганом
17 лютого, 15:32
14 лютого стартувала Мюнхенська конференція з безпеки
РФ бере участь у Мюнхенській конференції? Відповідь очільника форуму
14 лютого, 11:57
17 лютого відбувся екстрений саміт в Парижі, ініційований президентом Франції Еммануелем Макроном
Франція вдруге за тиждень ініціює екстрену зустріч лідерів ЄС
18 лютого, 19:44
Президент виступив з промовою на саміті «Підтримуй Україну»
Україна готова до обміну полоненими в форматі всіх на всіх – Зеленський
24 лютого, 11:55
Згідно з іншим опитуванням, лідером симпатій українців виявився президент Франції Емманюель Макрон
Рейтинг Макрона у Франції зріс через підтримку України
8 березня, 05:03
У Лондоні завершився екстрений саміт щодо питань війни в Україні
Франція та Британія пропонують місячне перемир’я в Україні: яка його мета
3 березня, 08:20
На Харківщині поліцейські ідентифікували ще трьох військовослужбовців РФ, які катували місцевих
Ідентифіковано колаборантів, які катували місцевого на Харківщині за українську позицію
7 березня, 10:18

Політика

Як Путін може скористатися пропозицією про припинення вогню: роз’яснення ISW
Як Путін може скористатися пропозицією про припинення вогню: роз’яснення ISW
Путін сьогодні готується зробити низку заяв про війну в Україні
Путін сьогодні готується зробити низку заяв про війну в Україні
Британія та Франція намагаються посилити позиції України на переговорах – Bloomberg
Британія та Франція намагаються посилити позиції України на переговорах – Bloomberg
Рубіо заявив, що питання санкцій ЄС неминуче постане на переговорах з РФ
Рубіо заявив, що питання санкцій ЄС неминуче постане на переговорах з РФ
Росія хоче замінити Зеленського та встановити в Україні маріонетковий режим – The Financial Times
Росія хоче замінити Зеленського та встановити в Україні маріонетковий режим – The Financial Times
До 2026 року мирне врегулювання війни в Україні неможливе – Washington Post
До 2026 року мирне врегулювання війни в Україні неможливе – Washington Post

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
184K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 13 березня: ситуація на фронті
64K
Карта повітряних тривог України онлайн 13 березня 2025
37K
Як Кремль ставиться до місячного припинення вогню – аналіз Reuters
20K
Мільйонні відкати. Прокуратура викрила злочинну організацію на чолі із керівництвом «Київзеленбуду»
13K
Нова умова Путіна для припинення вогню: Bloomberg розкрило подробиці
11K
Обвинувачений у вбивстві Фаріон планував ліквідацію Порошенка? Нові деталі справи

Новини

13 березня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:01
Повітряна тривога у Києві тривала майже три години
Вчора, 23:44
Важка ситуація на Курщині, пресконференція Зеленського. Головне за 12 березня
Вчора, 20:47
Повітряна тривога через загрозу балістики тривала 22 хвилини
Вчора, 19:42
12 березня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:01
Підсумки перемовин між США та Україною та вибух в Івано-Франківську. Головне за 11 березня
11 березня, 20:58

Прес-релізи

Третя річниця вторгнення. Українці за кордоном готують масштабну акцію: деталі
Третя річниця вторгнення. Українці за кордоном готують масштабну акцію: деталі
19 лютого, 13:10
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua