Прем'єр-міністр Британії Кір Стармер та президент Франції Еммануель Макрон обговорюють створення міжнародної коаліції з 37 країн для підтримки України

Велика Британія та Франція намагаються посилити позиції України на переговорах, тоді як президент США Дональд Трамп прагне врегулювання війни з Росією. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Bloomberg.

Дві ядерні держави Європи розробляють план безпекових гарантій для Києва, у той час як Москва наполягає на значному скороченні української армії у межах можливих домовленостей. У середу в Парижі відбулася зустріч міністрів оборони п’яти провідних європейських країн, де було узгоджено підтримку України на тлі змін у політиці США.

Міністр оборони Франції Себастьєн Лекорню наголосив на необхідності розвитку європейських космічних технологій та зменшення залежності від Starlink. Його німецький колега Борис Пісторіус позитивно оцінив рішення США про продовження військової допомоги Україні, зазначивши, що Європа готова компенсувати деякі послуги, зокрема у сфері зв’язку.

Прем'єр-міністр Британії Кір Стармер та президент Франції Еммануель Макрон обговорюють створення міжнародної коаліції з 37 країн для підтримки України. У разі досягнення мирних домовленостей держави Європи, Співдружності та Азії нададуть фінансування, військові сили, літаки або кораблі для захисту України від подальшої російської агресії.

У вівторок союзники, які не є членами НАТО, зокрема Австралія, Японія та Нова Зеландія, провели окрему зустріч із керівниками штабів десятків європейських країн та Канади. Було представлено концепцію «сил гарантування» як важливий елемент безпеки України.

Британські посадовці наголосили, що будь-які спроби Росії заблокувати участь країн НАТО в цьому процесі є спробою зірвати перспективи стабільного миру. Кожна держава має визначити, яку саме допомогу вона готова надати коаліції. Країни, які не планують відправляти війська в Україну, можуть розмістити їх у сусідніх країнах, а також забезпечувати військово-морську та повітряну підтримку, передавати танки й розвідувальні дані.

На думку військових експертів, розміщення європейських сил в Україні є важливим компонентом довгострокового мирного врегулювання. Однак Росія категорично заперечує проти присутності військ НАТО в Україні. Глава МЗС РФ Сергій Лавров заявив, що будь-яка присутність військових НАТО на українській території розглядатиметься як загроза для Росії.

Найближчими днями військове керівництво представить детальні варіанти розміщення миротворчих сил для розгляду Стармером і Макроном. Ці пропозиції також будуть обговорені з іншими світовими лідерами під час запланованої відеозустрічі.

Згодом напрацювання буде передано президенту США Дональду Трампу. Союзники сподіваються переконати Вашингтон взяти на себе зобов’язання у сфері повітряної розвідки та захисту кордонів без залучення американських військових. Експерт Міжнародного інституту стратегічних досліджень Бен Баррі зазначив, що участь США у миротворчій місії суттєво підвищить рівень розвідданих і захисту від балістичних ракет.

Британія та Франція виступають проти поступок вимогам Кремля щодо демілітаризації України та проведення виборів до досягнення мирної угоди. У середу Стармер також наголосив на необхідності повернення українських дітей, незаконно вивезених до Росії.

Водночас існують побоювання, що Москва може використати припинення вогню для перегрупування сил та підготовки нового наступу на Україну.

Нагадаємо, росіяни хочуть замінити Зеленського, встановити маріонетковий режим та зробити Україну «великою Австрією» з конституційною гарантією нейтралітету. Про це інформує «Главком» із посиланням на The Financial Times.

Видання зазначає, що мета Москви – обдурити адміністрацію Трампа та укласти угоду, яка виглядатиме так, ніби президент США отримає те, що хоче, а саме припинення вогню, а домовленість призведе до того, чого хоче Росія, тобто, до контролю над Україною. Для цього РФ хоче замінити Зеленського, бо це фактично дозволить їй «смикати за ниточки» та тримати ситуацію у своїх руках.