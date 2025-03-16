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Президент Радіо Свобода прокоментував новину про скасування гранту

Аліна Самойленко
glavcom.ua
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Президент Радіо Свобода прокоментував новину про скасування гранту
Капус назвав це рішення «величезним подарунком ворогам Америки»
фото: Радіо Свобода

За словами Капуса, скасування гранту, схваленого Конгресом, може призвести до ослаблення інформаційного впливу США, що вигідно для авторитарних режимів

Президент і генеральний директор Радіо Свобода Стівен Капус висловив свою позицію щодо скорочення діяльності Агентства США з глобальних медіа (USAGM), яке здійснює нагляд за медіакорпорацією Радіо Вільна Європа/Радіо Свобода. Про це повідомляє «Главком».

Капус наголосив на негативних наслідках припинення фінансування організації, назвавши це «величезним подарунком ворогам Америки».

За словами Капуса, скасування гранту, схваленого Конгресом, може призвести до ослаблення інформаційного впливу США, що вигідно для авторитарних режимів у Москві, Мінську, Китаї та Ірані. Він підкреслив, що протягом всієї історії Радіо Свобода мало двопартійну підтримку в Сполучених Штатах.

Лист про припинення гранту був підписаний Карі Лейк, яку президент США номінував на посаду голови «Голосу Америки», хоча її кандидатуру ще має схвалити Консультативна рада з міжнародного мовлення. 

Нагадаємо, у п’ятницю президент США Дональд Трамп підписав указ про скорочення «Голосу Америки». План має на меті значною мірою ліквідувати фінансоване державою ЗМІ, а також такі програми, як Радіо Вільна Європа та Радіо Свобода. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Variety.

«Цей наказ продовжує скорочення тих елементів федеральної бюрократії, які президент визнав непотрібними», – йдеться в указі.

Некомерційна група активістів Комітет захисту журналістів розкритикувала цей наказ як «обурливий» і закликала членів Конгресу захистити «Голос Америки».

«Це обурливо, що Білий дім прагне знищити фінансоване Конгресом агентство, яке підтримує незалежну журналістику, яка кидає виклик наративам авторитарних режимів у всьому світі», – сказав Карлос Мартінес де ла Серна, програмний директор CPJ.

Активісти закликали лідерів Конгресу захистити це критично важливе агентство, яке надає новини без цензури в країнах, де преса обмежена.

Теги: президент фінансування наказ радіо Дональд Трамп Європа Свобода

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