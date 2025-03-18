Сім країн ЄС підтримали чеську ініціативу блокового фінансування «Радіо Свобода» – Politico

Прага запропонувала, щоб блок ЄС перебрав на себе фінансування Radio Free Europe

Сім країн ЄС підтримують ініціативу Чехії щодо того, щоб блок перебрав на себе фінансування Radio Free Europe після того, як адміністрація Трампа скоротила його фінансову підтримку, за словами дипломата ЄС. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Politico.

«Сім країн, серед яких Німеччина, а також країни Скандинавії та Балтії, хочуть, щоб ЄС втрутився і підтримав те, що багато хто називає вирішальним джерелом інформації в місцях, де демократичні права або утискаються, або перебувають під загрозою», – зазначили у виданні.

Прага, де розташована штаб-квартира «Радіо Свобода», порушила це питання у понеділок під час зустрічі міністрів закордонних справ ЄС у Брюсселі.

Як відомо, Дональд Трамп підписав указ, спрямований на скорочення Агентства глобальних медіа США (USAGM) - материнської компанії Голосу Америки, Радіо Свобода та інших міжнародних мовників США, що фінансуються урядом.

Співробітників міжнародного мовника «Голос Америки» відправили в адміністративні відпустки по всьому світу.

«Практично всі, кого я знаю на «Голосі Америки», з різних відділів і мовних служб, сьогодні отримали емейли про те, що їх відправляють у вимушену відпустку на невизначений термін. Голос Америки, який мовить 49 мовами по всьому світу, призупинив свою роботу», – заявив екс-співробітника Голосу Америки Остап Яриш.