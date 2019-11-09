Українська сторона та ОБСЄ не мають можливості перевірити відвід військ бойовиків, – експерт



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Волонтер, голова благодійного фонду «Мир і КО» Мирослав Гай

Місцеві мешканці бачили наявність тих самих людей, що охороняли міст з боку ОРДЛО у військовій формі – Гай

Українська сторона та ОБСЄ не мають можливості перевірити, чи бойовики відвели війська у зазначених місцях на Донбасі.

Про це в ток-шоу «Ехо України» заявив волонтер, голова благодійного фонду «Мир і КО» Мирослав Гай.

«Українська сторона та ОБСЄ не мають можливості перевірити, чи вони відвели чи ні. Ми не бачимо цих відео. Ми не бачимо, як вони рахують автомати. Ми просимо, звертаємось – покажіть, будь ласка, нам відведення, на відеокамери покажіть», – сказав Гай.

Він зазначив, що місцеві мешканці Станиці Луганської розповіли, як бачили наявність тих самих людей, що охороняли міст з боку ОРДЛО у військовій формі, а потім бачили тих самих людей, тільки в цивільному одязі.

«Ми бачимо, як виїжджають українські вантажівки. Ми бачимо, як ОБСЄ переписує номери. Де номери автоматів? Якщо ми дзеркально робимо дії, то відповідно дзеркально має бути інформування спільноти, міжнародних місій, всіх… Дзеркально це ж має бути. Де ж дзеркально? Покажіть мені, будь ласка, відео», – додав Гай.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський відвідав офіс Спеціальної моніторингової місії (СММ) ОБСЄ в Україні, де зустрівся з головою місії Яшаром Халітом Чевіком.