Берлінська відповіла на закиди про «провокування» РФ ударами по НПЗ

Марія Берлінська зауважила, що Росія веде війну на повне знищення та намагається переконати українців у безперспективності опору

Керівниця Центру підтримки аеророзвідки та технологічного проєкту Victory Drones Марія Берлінська закликала українців не піддаватися на кремлівський наратив про те, що удари Силів оборони України по російських НПЗ та інших об'єктах нібито провокують Москва на жорсткішу відповідь. Про це пише «Главком».

На переконання Берлінської, тези на кшталт «не треба злити Путіна» створені в Кремлі та покликані змусити українське суспільство капітулювати.

Берлінська нагадала, що росіяни чинили масштабні воєнні злочини – від масових розстрілів у Бучі до бомбардувань пологового будинку в Маріуполі, шкіл та церков – ще до того, як Україна почала системно знищувати російську нафтопереробну інфраструктуру.

«Якщо росіяни припинять стріляти в один день – може бути цей наказ від Путіна, і війна тут же закінчиться. Якщо українці припинять стріляти – закінчаться українці», – наголосила Берлінська.

Берлінська підкреслила, що Росія веде війну на повне знищення, а тому намагається за допомогою когнітивних операцій переконати українців у безперспективності опору. Берлінська закликала відкинути нав'язані фейкові сценарії «миру через поступання» та налаштовувати ефективну систему оборони й боротися до кінця.

Як відомо, Марія Берлінська звернулася до військово-політичного керівництва України із закликом звернути увагу на діяльність конструкторського бюро «Луч».

За словами Берлінської, підприємство володіє ефективними розробками, здатними збивати актуальні повітряні загрози, проте відмовляється масштабувати їхнє виробництво чи передавати документацію іншим вітчизняним виробникам.

Раніше керівниця Центру підтримки аеророзвідки та технологічного проєкту Victory Drones Марія Берлінська заявила, що дроновий терор Російської Федерації з часом лише буде наростати. За її словами, ворог намагатиметься перетворити на фронт глибокотилові українські міста, які розташовані за сотні кілометрів від кордону і від лінії бойового зіткнення.

«Я не хочу зараз нікого лякати і створювати якісь панічні настрої, що ось вже там у травні 2026-го будуть полювати за киянами російські дрони – це не правда. А правда полягає у тому, що ворог дійсно буде намагатися все більше вибити нас дроновим терором, бо це дешевий, масштабований і ефективний спосіб. Але в нас ще є час підготуватися», – каже вона.