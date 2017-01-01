Українські оператори телекомунікацій нарешті отримають ліцензії на 4G

Тендер відбуватиметься шляхом проведення торгів «з голосу»

Нацкомісія з держрегулювання у сфері зв'язку та інформатизації прийняла рішення про проведення тендеру на отримання ліцензій для впровадження зв’язку нового покоління 4G в діапазоні 2600 МГц. Про це йдеться на сайті Нацкомісії. Датою початку тендеру, яка є датою визначення серед претендентів на участь у тендері вже безпосередньо його



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Тендер відбуватиметься шляхом проведення торгів «з голосу»

Нацкомісія з держрегулювання у сфері зв'язку та інформатизації прийняла рішення про проведення тендеру на отримання ліцензій для впровадження зв’язку нового покоління 4G в діапазоні 2600 МГц. Про це йдеться на сайті Нацкомісії.

Датою початку тендеру, яка є датою визначення серед претендентів на участь у тендері вже безпосередньо його учасників, затверджено 23 січня 2018 року.

Тендер відбуватиметься на відкритій і прозорій основі шляхом проведення торгів «з голосу» (спосіб проведення торгів, коли учасники голосом по черзі згідно з реєстраційними номерами, що визначені в довідках про реєстрацію, пропонують ціну за лот у національній валюті України з урахуванням кроку підвищення цінової пропозиції на торгах «з голосу»). Це сприятиме підтриманню конкурентного середовища на ринку телекомунікаційних послуг та максимальному наповненню державного бюджету. Проведення власне торгів «з голосу» та визначення переможців попередньо заплановано на кінець січня 2018 року.