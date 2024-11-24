ЗСУ уразили радіолокаційну станцію ЗРК С-400 на Курщині

С-400 – російський зенітний ракетний комплекс (ЗРК) великого і середнього радіуса дії

У ніч проти 24 листопада Сили оборони уразили позиції зенітного ракетного дивізіону 1490 зенітного ракетного полку шостої армії РФ на Курщині. Про це повідомляє Генштаб.

Зазначається, що зафіксовано успішне влучання в радіолокаційну станцію зенітного ракетного комплексу С-400.

«Вказаний підрозділ збройних сил РФ вів бойову роботу у режимі «земля-земля», тобто уражаючи наземні нерухомі цілі. Під такі обстріли російських загарбників здебільшого потрапляють цивільні об’єкти та мирні мешканці населених пунктів у прифронтових регіонах України», – йдеться у повідомленні.

С-400 «Тріумф» – російський зенітний ракетний комплекс (ЗРК) великого і середнього радіуса дії, прийнятий на озброєння 2007 року. Створений для ураження всіх сучасних і перспективних засобів повітряно-космічного нападу – літаків-розвідників, літаків стратегічної та тактичної авіації, тактичних, оперативно-тактичних балістичних ракет, балістичних ракет середньої дальності, гіперзвукових цілей, встановлювачів перешкод, літаків радіолокаційного дозору і наведення та інших. Кожна ЗРС забезпечує одночасний обстріл до 80 цілей (за наявності 8 ЗРК) із наведенням на них до 160 ракет.

Раніше, Сили оборони України знищили зенітний ракетний комплекс «Бук-М3» російських окупантів. Про це повідомив Генеральний штаб Збройних сил України.