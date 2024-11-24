ЗСУ уразили радіолокаційну станцію ЗРК С-400 на Курщині
С-400 – російський зенітний ракетний комплекс (ЗРК) великого і середнього радіуса дії
У ніч проти 24 листопада Сили оборони уразили позиції зенітного ракетного дивізіону 1490 зенітного ракетного полку шостої армії РФ на Курщині. Про це повідомляє Генштаб.
Зазначається, що зафіксовано успішне влучання в радіолокаційну станцію зенітного ракетного комплексу С-400.
«Вказаний підрозділ збройних сил РФ вів бойову роботу у режимі «земля-земля», тобто уражаючи наземні нерухомі цілі. Під такі обстріли російських загарбників здебільшого потрапляють цивільні об’єкти та мирні мешканці населених пунктів у прифронтових регіонах України», – йдеться у повідомленні.
Раніше, Сили оборони України знищили зенітний ракетний комплекс «Бук-М3» російських окупантів. Про це повідомив Генеральний штаб Збройних сил України.
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