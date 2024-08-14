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ЗСУ знищили російську радіолокаційну станцію «Каста-2Е2» у тилу росіян

Ірина Міллер
glavcom.ua
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ЗСУ знищили російську радіолокаційну станцію «Каста-2Е2» у тилу росіян
РЛС призначена для контролю повітряного простору, визначення координат та розпізнавання повітряних цілей
фото з відкритих джерел

Вартість радіолокаційної станції «Каста-2Е2» залежно від комплектації стартує від 60 млн дол

Військові контррозвідники Служби безпеки України спільно зі бійцями Збройних сил України знищили російську радіолокаційну станцію 39Н6 «Каста-2Е2» у Запорізькій області. Про це повідомила прес-служба відомства у середу, 14 серпня.

Як зазначили у спецслужбі, вартість РЛС залежно від комплектації стартує від 60 млн доларів.

«Фактично ця радіолокаційна станція була очима російської противовітряної оборони, яка контролювала наш повітряний простір. Ворог ховав її в тилу, ретельно маскував і часто передислоковував», – йдеться у повідомленні. 

Повідомляється, що вистежили ворожу ціль військові контррозвідники із 13 Головного управління СБУ.

Уразили радіолокаційну станцію завдяки донатам українців, оскільки комплект техніки для розвідки та вистежування ворожих РЛС (це і наземна станція до БпЛА, і мікроавтобус, ноутбуки, живлення та звʼязок) придбав фонд «Повернись живим» коштом волонтерських внесків.

СБУ нагадала, що з початку повномасштабної війни різні підрозділи Служби безпеки загалом уразили на лінії фронту вже 166 засобів російської ППО і 446 радіоелектронної боротьби, а також радіоелектронної та радіотехнічної розвідки.

«Каста-2Е2» (39Н6) – це російська рухома трьохкоординатна станція радіолокації дециметрового діапазону кругового огляду чергового режиму.

РЛС призначена для контролю повітряного простору, визначення координат та розпізнавання повітряних цілей, зокрема, на гранично малих висотах, видачі їх координат та параметрів руху на системи управління протиповітряних засобів.

Інструментальна дальність огляду цієї радіолокаційної станції сягає 150 кілометрів.

Нагадаєсо, 7 липня Збройні сили України знищили російську радіолокаційну станцію «Каста-2Е2» на Херсонщині. Про це повідомляють Сили оборони Півдня. Повідомлялося, що «Каста-2Е2» напередодні повномасштабного вторгнення зʼявилася на озброєнні у РФ.

Читайте також: Розвідники знищили російську станцію радіолокації «Каста-2Е2» разом з персоналом (відео)
Теги: військові ворог відео системи ППО

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